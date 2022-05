Live do O POVO Tecnologia aborda cidades inteligentes. Começa 17:30.

Uma cidade inteligente é muito mais que uma cidade cheia de câmeras para multar, punir e consertar defeitos. Uma cidade inteligente monitora e integra serviços, acessos, participação popular, transparência e outros.

Em uma cidade inteligente múltiplos aspectos dialogam com poder público, com a população e entre si. Há impulsionadores de crescimento econômico, a sustentabilidade é pilar fundamental, uma busca racional por qualidade de vida e uma gestão eficaz dos recursos. Tudo isso fundada em controles com muita tecnologia da informação.

Esse é o tema da live do O POVO Tecnologia de hoje. Começa britanicamente às 17:30 e traz Kennedy Vasconcelos que é Secretário executivo de Trabalho e Empreendedorismo da SEDET (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará). E Alci Porto, que é economista e Diretor Técnico do Sebrae.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O gancho é o programa cidade empreendedora no Ceará que você pode conhecer mais clicando aqui e pretende transformar 60 municípios em cidades inteligentes.

Começa 17:30.



Assista aqui:

Youtube O POVO https://bit.ly/YTOPOVO



Facebook O POVO https://www.facebook.com/OPOVO



Twitter O POVO https://twitter.com/opovo