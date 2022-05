Federação das Câmara Portuguesas e o Web Summit 2022

A Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil (FCPCB), juntamente com a Atlantic Hub e a No Gap Ventures, lançou ontem, 16, a Missão Web Summit 2022, que acontecerá de 30 de outubro a 4 de novembro. E levará os interessados para a maior conferência de negócios, tecnologia e inovação, a fim de conectar startups e empresários brasileiros com o ecossistema empreendedor de Portugal.



Ao longo de seis anos de realização, a Missão Web Summit, tem o objetivo de maximizar as experiências durante o Web Summit, facilitar a busca de conteúdo relevante, aprimorar a obtenção de conteúdos e conexão com novas oportunidades, além do principal, proporcionar interações com os participantes, enriquecendo a experiência e o networking.

Armando Abreu, presidente da (FCPCB) destaca: “O papel da Federação e das Câmaras de Comércio no Brasil nas relações entre Brasil e Portugal tem sido muito importante ao longo dos anos. Estamos muito otimistas para mais essa Missão que a Federação está à frente, juntamente com os nossos parceiros Filipe Rosa e Eduardo Migliorelli. Acredito que será uma ótima Missão e também uma grande oportunidade de novos negócios e aprendizado".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Francisco Costa, Diretor da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), mandou uma mensagem aos participantes do evento: “aproveito a oportunidade para mandar um abraço a todos e enviar os meus votos de sucesso para esta iniciativa, que com certeza será, mais uma vez, a melhor e maior Missão Web Summit. Como sempre, a AICEP está à disposição!”, ressaltou.

O encontro contou com a participação de Armando Abreu, Presidente da FCPCB; Nuno Rebelo de Sousa, Vice-Presidente da da FCPCB; Filipe Rosa, CEO do No Gap Ventures; Eduardo Migliorelli, CEO da Atlantic Hub, Alexandre Sousa, Gestor de Projetos do Sebrae de Santa Catarina e com a presença de representantes das Câmaras, sócios, convidados e parceiros.

Uma conferência internacional de tecnologia, inovação e empreendedorismo

A Missão oferecerá uma curadoria especializada a empresários e startups do Brasil para conhecerem o ecossistema empreendedor de tecnologia e inovação de Portugal, com visitas técnicas focadas em networking e matchmaking, por meio da apresentação de oportunidades de negócios em Portugal. A participação na Missão garante um desconto especial para o ticket do Web Summit 2022, que acontecerá de 30 de outubro a 4 de novembro, em Lisboa.



Missão Web Summit Lisboa:

Data: 30 de outubro a 4 de novembro de 2022

Site oficial: www.missaowebsummit.com.br

Informações: [email protected] ou pelo telefone (85) 3261-7423.



Sobre a Federação das Câmaras



A Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil (FCPCB) foi criada em 1999, mas foi constituída em 2001. A instituição surgiu a partir da necessidade de ampliar a ação das Câmaras de Comércio Brasil – Portugal que têm por objetivo desenvolver nos estados de atuação as relações bilaterais entre os dois países. A FCPCB possui o papel de apoiar as 18 Câmaras de Comércio Portuguesas existentes no Brasil nas relações luso-brasileiras, auxiliando as Câmaras na afirmação do seu papel na diplomacia econômica.