App da CearaPrev: economia e desburocratização

A Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará (Cearaprev) divulgou o balanço de economia do aplicativo da CearaPrev, responsável por realizar serviços de previdência à distância. De acordo com o órgão, no exercício de 2022, o Estado do Ceará deverá economizar mais de R$ 60 milhões. Com o lançamento das novas funcionalidades da plataforma, a expectativa é que, em um ano, a economia seja de R$ 60 a R$ 70 milhões.

De acordo com o presidente da CearaPrev, João Marcos Maia, a administração pública tem caminhado para um futuro com gestões focadas em tecnologia e modernização. “Com pouco tempo de uso do aplicativo já podemos ver um resultado considerável com relação à economia. Além do valor economizado, pensamos na praticidade para todos os funcionários e beneficiários”, explica.

Desenvolvido em parceria com a Empresa Pública de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), a ferramenta permitiu que servidores públicos estaduais realizassem, de forma on-line, pedidos relacionados à previdência, como aposentadoria, reserva e reforma, pensão provisória cujo tempo de concessão será reduzido de dois anos para 15 dias, educação e orientação financeira, lojas on-line, serviços em saúde, etc.

Segundo relatório do Governo do Estado, somente em 2021, a plataforma somou mais de 180 mil downloads e permitiu que mais de 139 mil funcionários públicos realizassem o recadastramento e prova de vida em domicílio. A participação expressiva dos beneficiários gerar uma massa de potencial de consumo equivalente a R$ 20 bilhões, a serem injetados no PIB de 2022.