Zup: Há vagas para trabalho 100% remoto

A Zup, empresa desenvolvedora de tecnologia que faz parte do Itaú Unibanco, está com posições abertas para profissionais de tecnologia e todas são para atuar de forma totalmente remota. As vagas são voltadas para as áreas de desenvolvimento, engenharia, marketing e segurança da informação, em diferentes níveis.



A empresa adotou, em 2020, o “Programa Liberdade” que dá a possibilidade de os funcionários trabalharem em qualquer lugar do mundo, além de ganhar mais flexibilidade em suas rotinas. Hoje, a Zup está presente em cerca de 400 cidades do Brasil e em 10 países, com mais de 3 mil funcionários. “Sabemos que as pessoas buscam empresas preocupadas com o bem-estar e a saúde e, para a manutenção da cultura e qualidade de vida, apostamos em táticas que integram todas as áreas da empresa. Temos diversos programas voltados aos colaboradores com benefícios e práticas que contribuem com esse modelo de trabalho.” diz a diretora de diversidade, inclusão e experiência da Zup, Bruna Lacerda.

Além do modelo totalmente remoto, a Zup também oferece auxílios para cursos, programas internos de desenvolvimento, subsídio para home office, flexibilidade de horários, terapia online gratuita, licenças de maternidade e paternidade estendidas, auxílio para plano telefônico, entre outros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Candidatos podem consultar o descritivo completo das vagas e se candidatar pelo site: https://boards.greenhouse.io/zupinnovation.

Para detalhes sobre a cultura organizacional da Zup, acesse: https://www.zup.com.br/carreiras.