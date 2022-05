Datas que homenageiam mulheres são campeãs de buscas

No maior site de citações do Brasil datas que homenageiam mulheres são campeãs. Juntas, Dia das Mães e Dia Internacional da Mulher somam mais de 6,5 milhões de acessos no Pensador

Dados do Google Analytics dos últimos 12 meses colocam o Dia das Mães e do Dia Internacional da Mulher no topo da lista, com respectivamente 3.231.128 e 3.369.246 buscas.



O Pensador é utilizado por quem procura frases prontas para transmitir sentimentos. As procuras incluem desde frases motivacionais a declarações de amor. Inclusive "frases para fotografias sozinho no Instagram", como o próprio site define.

“O resultado deixa claro que, para os brasileiros, a data mais importante do ano para se manifestar, homenagear, transmitir sentimentos é o Dia das Mães, seguido de perto pelo Dia Internacional da Mulher. Isto permite que a gente possa especular muitas conclusões sobre a importância da figura feminina e materna para os brasileiros”, avalia Paulo Stenzel, head de marketing da 7Graus – editora responsável pelo Pensador.

No ranking de buscas do Pensador, depois das “datas femininas”, vem o Dia dos Pais e, muito abaixo, estão o Natal e o Ano Novo.

Datas com mais buscas no Pensador (Pageviews)

08.03.2022 - Dia Internacional da Mulher - 3 369 246

08.05.2022 - Dia das Mães - 3 231 128

08.08.2021 - Dia dos Pais - 2 886 108

24.12.2021 - Natal - 2 113 100

31.12.2021 - Ano Novo - 1 823 900

12.06.2021 - Dia dos namorados - 1 807 365

12.10.2021 - Dia das Crianças - 1 764 850

20.07.2021 - Dia do Amigo - 1 751 348

26.07.2021 - Dia dos Avós - 1 605 276

15.08.2021 - Dia do Professor - 1 498 907