O POVO Tecnologia fala sobre Soft Skills na transformação digital

Toda transformação ou mudança exige esforços. Alguns difíceis de mensurar, de tal forma que só se depositam quantidades ideais de reação, a exemplo de coragem, dedicação, otimismo e realismo, além de muitas outras, durante a trajetória, ou seja, nos momentos durante os quais as necessidades vão se apresentando.

Foi assim quando você trocou de emprego, de carro, de bairro ou quando decidiu fazer crescer sua empresa. Agora, imagine a pressão por acertar quando o mundo que se conhece vai deixar de existir para ser substituído por outro completamente diferente, cujas exigências nunca se apresentaram na história da humanidade. E quando você busca ajuda, descobre que profissionais com nível de especialização necessário no mercado estão em quantidade aquém do ideal.

A transformação digital tem disso: falta insumo, é urgente, é desafiadora, algumas pessoas já a atravessaram, mas a fórmula não se adapta a sua realidade, é cara, porém não fazer pode ser fatal, demanda muitas horas de trabalho, novos entendimentos, investimentos, ousadia e é bom começar hoje, ou melhor, ontem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ah, e saindo de uma pandemia...não é pouca coisa! Definitivamente! Todas essas questões somadas tendem a buscar combustível nas mentes, nos pensamentos e cobrar novos comportamentos. Palavra mágica: habilidade – que é forma de manejar atitudes e julgar formas de manifestação, comunicação e ação diante das dificuldades naturais do dia a dia.

As soft skills. Esse é nosso tema hoje. Começa 17:30 em ponto. É, mais uma vez, O POVO Tecnologia apresentando o Projeto Fábrica de Programadores.

Receberemos, além de você, Gabriel Paillard que é professor do Instituto Universidade Virtual da UFC e Rafael Magalhães, CEO da Moldsoft Tecnologia.

Assista aqui:

Youtube O POVO https://bit.ly/YTOPOVO



Facebook O POVO https://www.facebook.com/OPOVO



Twitter O POVO https://twitter.com/opovo