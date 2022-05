Unifametro realiza palestras gratuitas sobre mercado digital

O Centro Universitário Fametro (Unifametro) promove, entre os dias 11 e 13 de maio, no campus Carneiro da Cunha, a Semana da Tecnologia da Informação, com programação voltada para profissionais e estudantes da área da tecnologia. Durante os três dias de evento, os participantes poderão participar de palestras sobre empreendedorismo 3D, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), metaverso, e ainda participar de treinamento sobre o sistema operacional Linux.



Segundo Kleber Carrhá, coordenador dos cursos de Tecnologia da Informação da Unifametro, o evento é uma iniciativa que visa integrar mercado, academia e comunidade no universo da computação. “Nós queremos oferecer aos nossos alunos, egressos e a comunidade de modo geral informações sobre o que há de mais moderno em tecnologias no mercado atual”, frisou. Para participar das palestras, os interessados só precisam comparecer ao campus Carneiro da Cunha nas datas e horários previstos na programação.

Confira a programação completa:

Dia 11/05

19h30 - Abertura com Cristiano Oliveira, presidente do PMI-CE



Dia 12/05

19h30 às 20h30 - Oracle Cloud Infrastructure OCI – Overview – com Omar Assem

20h30 às 21h30 - IBM - Industry Solutions Architect with focus on manufacturing industries. - com Marcelo Sávio



Dia 13/05

10h30 às 12h - Treinamento Linux - LPI - com o Prof. Marcos Forte

10h30 às 12h - Tema Técnicas de Invasão - com o Prof. Andre Wellington

16h às 17h - Empreendedorismo e 3D – com a Profa. Renata Rios

17h às 18h30 - Tema LGPD - com Laerte Filho, gerente de TI da Unifametro

19h às 20h - Web3, Metaverso e Tokenização: A grande disrupção do século XXI - com Thiago Sobral