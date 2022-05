Somapay e Fortes Tecnologia anunciam Joint Venture

Experientes no mercado de soluções para Departamento Pessoal e Financeiro, a Fortes Tecnologia e a Somapay anunciam a formação de uma Joint Venture com o objetivo de levar uma solução que acompanhe todo o processo de gestão de pessoas, incluindo os processos de folha de pagamento e abertura de conta digital para colaboradores. A parceria foi firmada na última edição do ConaRH, que aconteceu em São Paulo, em abril.

“O mercado de negócios financeiros avançou muito nos últimos anos, por conta disso entendemos que era o momento certo para buscarmos o parceiro ideal para ampliar nossa atuação com a oferta de serviços financeiros completos aos nossos clientes. Encontramos na Somapay a plataforma perfeita para o mercado B2B e B2C”, comenta José Carlos Fortes, CEO e fundador da Fortes Tecnologia.

Com e devida autorização do Banco Central, a Somapay, é uma plataforma que simplifica processos de folha de pagamento e abertura de conta digital para colaboradores. “Vamos colocar a nossa inteligência bancária dentro do sistema Fortes e, desta forma, os clientes terão a possibilidade de realizar toda a jornada de gestão de pessoas em uma única plataforma, otimizando tempo e dispondo de uma solução mais assertiva”, comenta Fernando Gurgel, CEO da Somapay.

Atualmente, 90% da população adulta têm renda de até 5 salários mínimos e 65% não têm acesso a crédito no Brasil, segundo o Relatório de Cidadania Brasileira de 2021 divulgado pelo Banco Central. Após observarem este cenário, as empresas perceberam a necessidade de um produto que promova a desburocratização do crédito e impulsione a empregabilidade no país.

“Nossa meta é duplicar o tamanho da nossa base ativa de contas digitais até o final de 2022, alavancada com essa parceria com a Fortes. No final de 2021 iniciamos um movimento de escalar as vendas da empresa para todo o país e já estamos colhendo os resultados. Somente neste mês de março, 80% das vendas já foram realizadas fora de Fortaleza, nossa cidade de origem. A parceria com a Fortes vai permitir uma capilaridade ainda maior no território nacional”, finaliza Gurgel.