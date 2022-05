O POVO Tecnologia apresenta Fábrica de Programadores

A POVO Tecnologia desta quarta apresenta, no formato Fábrica de Programadores, uma série de conteúdos diferentes. Começaremos com letramento digital.

Hoje é quarta, dia da live do O Povo Tecnologia. Não tão tradicional, porque tem uma novidade: O POVO Tecnologia de hoje começa a apresentar a Fábrica de Programadores cujo conceito é amplo e desse processo fabril resultará inteligência digital.

Esse é o objetivo.



Por inteligência digital entenda formação técnica, humana, letramento, cibersecurity, acesso à informação, acesso a dados, acesso a oportunidades, e principalmente acesso a entendimentos, que, perceba, acaba resumindo todos os outros.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entender é dominar as nuances.

Teremos live hoje (4), quinta (5), sexta (6) e quarta (11) que vem no formato do Fábrica de Programadores com a missão de aprofundar muitos temas, colocando o homem, a mulher, os jovens, as jovens, no palco, na centralidade desse processo de mudança pelo qual passa o planeta.



E nada indica que vai parar. Por isso é importante entender.



Na sequência abordaremos, a começar de hoje: A juventude e o letramento digital, E-GOV: O ser humano no centro do processo, O papel do cidadão na cyber segurança e, por fim, Soft Skills na transformação digital.

Então durante essa jornada, conceitos que parecem simples, mas ainda estão em desenvolvimento, em estudo, vão sendo desenvolvidos. A exemplo do letramento digital - um termo que sugere apenas saber ler. Mas o Doutorando em Tecnologia, Informação e Comunicação da Universidade de Lisboa, Cássio Santos, que vai estar com a gente hoje, diz que letramento tem a ver com cidadania.



Sem acesso, entendimento, criticidade, a pessoa é só consumidora do que alguém produz. É pouco.



Estaremos no ar às 17:30 nas redes sociais do O POVO.





Assista aqui:



Youtube O POVO https://bit.ly/YTOPOVO



Facebook O POVO https://www.facebook.com/OPOVO



Twitter O POVO https://twitter.com/opovo