Idwall lança nova solução para verificação biométrica

A idwall, regtech especializada em soluções integradas, lança no mercado brasileiro o Facelink - solução que promete mais a segurança na verificação biométrica. O principal objetivo da nova solução é aumentar a segurança das verificações da biometria facial de um usuário e aprimorar o processo de validação dos cadastros.

Um dos principais desafios das empresas, atualmente, é se proteger de fraudes e reduzir o número de ocorrências. Afinal, os negócios estão expostos a diversos riscos de golpes e atividades fraudulentas. E os custos envolvidos em cada incidente são enormes. As tentativas de fraudes não apenas aumentaram em número, mas também se tornaram mais caras para as empresas. Análises realizadas pela idwall, mostram que o setor privado perde cerca de US$60 bilhões por ano só por fraudes de identidade.

A empresa diz que em 2021, a tecnologia de biometria facial da idwall barrou 13% de tentativas de ações fraudulentas em cadastros de empresas. Além disso, a procura por essa tecnologia é cada vez maior. Em 2021, a demanda por esse serviço cresceu em 41% comparado ao ano anterior.

“O aumento constante no número de fraudes de identidade e de vazamento de dados no Brasil é um fator que está diretamente ligado aos níveis de confiança no país. Na idwall, estamos trabalhando constantemente na criação de tecnologias disruptivas e inovadoras de mercado para oferecer soluções confiáveis que aliem segurança e agilidade para que todas as necessidades das empresas e todas as expectativas dos usuários sejam atendidas. Acreditamos que esse produto é um novo passo para evoluir a tecnologia de biometria facial existente hoje no mercado”, explica Paulo Ando, Head de produto da idwall.

Trata-se de um processo rápido, em poucas etapas e sem fricção, que ajuda a classificar aquela pessoa como confiável ou não, gerando mais confiança a respeito dos usuários que farão parte da base da empresa. Vale destacar que a nova tecnologia está alinhada com as melhores práticas da LGPD, o que significa que a idwall não compartilha dados pessoais com clientes, governos ou outras instituições.