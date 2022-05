Grupo Fortes e startup Amar.elo Saúde Mental firmam sociedade

O Grupo Fortes Participações e a startup cearense Amar.elo Saúde Mental (que você pode conhecer mais aqui), firmaram sociedade após injeção de investimento por parte do grupo especialista em gestão contábil, financeira, de pessoas, entre outros.

José Carlos Fortes, que preside a empresa, não revela valores, mas fala sobre a estratégia. “A Amar.elo constitui uma solução que complementa as nossas soluções de Gestão de Pessoas (sistemas de Recursos Humanos, Folha de Pagamento, Gestão de Pontos e aplicativo de relacionamento dos colaboradores com as empresas empregadoras). Com a Amar.elo integrada com as nossas soluções, os gestores de RH terão a disposição soluções para cuidar da saúde mental dos seus colaborados”, explica.

Segundo Aleks Mesquita, CEO da Amar.elo, a startup será a solução em segurança emocional da empresa. “Com a associação, o cliente que adquirir para a sua organização o sistema Fortes RH terá um módulo de capacitação da Amar.elo para a construção de um clima organizacional emocionalmente sustentável”, comenta. Apesar da associação, a startup continuará atendendo a base de clientes diretos.

A Amar.elo foi selecionada em primeiro lugar dentre 330 projetos para o ciclo 2022.1 do Inovativa Brasil, maior programa de aceleração da América Latina, reconhecido nacional e internacionalmente pelo propósito de apoiar startups e projetos de negócios inovadores em todo o país.