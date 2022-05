Instituto Atlântico lança sua primeira startup: WavingTest

O Instituto Atlântico lançou sua primeira startup focada em automação de testes no mercado: o WavingTest, uma ferramenta intuitiva e 100% focada na experiência do usuário que promete ser a nova geração dos testes automatizados com o uso de Inteligência Artificial. A ferramenta promove aumento da cobertura e da velocidade das entregas, além de maior confiabilidade dos testes, levando mais agilidade, adaptabilidade e valor, menos trabalhos manuais e código.

O WavingTest é uma aplicação para automação de testes com Inteligência Artificial pensada para times ágeis. Estão na sua lista de vantagens o maior grau de recrutamento das funcionalidades com mais diversidade de cenários a serem submetidos os testes, gerando maior confiabilidade geral do processo; utilização de automações e inteligência artificial, eliminando os riscos e as vulnerabilidades contidas na execução dos testes manuais; automatizações que reduzem o tempo do time gasto com atividades manuais e operacionais sem agregação e aumentam o ritmo geral de entrega da solução proporcionando rápidos feedbacks e menos tempo empregado em atividades operacionais e manuais, e mais tempo focado na estratégia e casos de uso da solução por parte do usuário.

De acordo com o gerente de Inovação e Novos Negócios do Atlântico, Luiz Alves, a versão inicial do WavingTest é 100% gratuita e oferece uma forma mais inteligente e otimizada de garantir a entrega de valor das soluções de software, fazendo o tempo investido em atividades manuais para correções de bugs virar tempo alocado na estratégia de evolução do produto. “Trabalhamos com um produto em constante evolução, fazendo lançamentos de novas funcionalidades e melhoria das atuais em constantes ciclos de entrega. Acredite, essa é a próxima geração dos testes automatizados”, declara Luiz.

Para mais informações, acesse https://www.wavingtest.com/