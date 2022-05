Locaweb abre 137 vagas para todo o Brasil

A Locaweb, cuja especialidade é soluções Business to Business (B2B) para digitalização dos negócios, está com mais de 137 vagas abertas para candidatos de todo o Brasil. As vagas variam entre: Analista de Segurança Informação Sênior, Desenvolvedor JR, Pleno e Sênior, Especialista em SEO, Gerente de Vendas SMB.

Dessas, 54 vagas são para o segmento BeOnline, área que conta com portfólio completo de produtos com diversos recursos para iniciar uma presença na web. Para a unidade, a grande busca é por especialistas de sistemas Back-end | Ruby on Rails ; Pessoa Líder Técnico

Mas também tem vaga para Business Development - Hunter:

Buscar novas oportunidades no mercado, desenvolver e executar estratégias de aquisição para novos parceiros, participação em eventos, agendar reuniões para apresentar as soluções da Vindi, conduzir o processo de novas parcerias de ponta a ponta (desde a prospecção até o fechamento da proposta) e estruturar o plano tático e operacional dos novos parceiros; Trâmites Comerciais: Elaborar propostas comerciais, negociar condições e gerar contratos através de contato com o parceiro; Follow Up: Realizar follow up junto aos parceiros visando um possível fechamento;

Tech Lead

Trabalhar em times multidisciplinares (Product Owner, UX, Marketing e SRE) com Mindset ágil, desenvolvendo soluções que encantem nossos clientes; Garantir a qualidade e a evolução de todo código produzido; Enfrentar desafios envolvendo diferentes linguagens e tecnologias; Ensinar e aprender constantemente em um ambiente colaborativo; Liderar a equipe/squad de desenvolvimento e fornecer feedbacks constantes contribuindo para evolução do time; Gestão das pessoas da squad, atividades e prazos; Ajudar a pensar na arquitetura de software e no planejamento das atividades.

As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas aqui.