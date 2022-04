Cinco motivos para investir na locação de equipamentos

A ibyte aposta no aluguel de computadores e outros equipamentos de informática como abordagem de negócio, e lista cinco motivos para convencê-lo disso.

Christian Grossi, diretor de locações da ibyte, explica que é possível fazer locação de quase todo o mix de produtos que a marca oferece. “Impressora, notebook, desktop, monitor, tablets, ar-condicionados, TV’s, dentre outros. Os contratos são a partir do formato mensal, mas boa parte são fechados por pelo menos um ano, e, após esse período, o cliente pode renovar o parque locado com equipamentos mais modernos”, afirma.

Dessa forma, a empresa listou cinco argumentos que acredita serem as maiores vantagens em aderir à modalidade:

1 - Acesso a equipamentos de última geração

Ao contratar o serviço, você não está somente economizando na compra do equipamento, mas também usando os modelos mais novos do mercado, valorizando seu negócio e facilitando a execução das tarefas. Além disso, muitas distribuidoras do aluguel, como a ibyte, oferecem serviço técnico completo para permitir novas atualizações nas máquinas.



2 - Economia em manutenção técnica

Com a compra dos equipamentos, nem sempre a garantia de manutenção é oferecida ou continuada; a busca externa por conserto sai caro, atrasando o desempenho da equipe. Nesse sentido, com os computadores distribuídos no serviço de aluguel, as chances de problemas diminuem consideravelmente.



3 - Redução no imposto de renda

Com novos equipamentos e materiais chegando a sua empresa, há a exigência fiscal de declarar a operação como CAPEX no seu imposto de renda. Quando você aluga um notebook, acaba reduzindo o valor do tributo, com necessidade de pagamento apenas do OPEX, imposto relacionado à gestão de tarefas do seu negócio.



4 - Otimização do trabalho

Além de ser rentável, ao alugar um item, você não está somente reduzindo os custos de danos, mas também otimizando as demandas da sua equipe de TI, que terá mais tempo para investir em outros trabalhos para o seu negócio.



5 - Rentabilidade para outros investimentos

Com facilidades na hora de declarar o imposto de renda ou de procurar manutenção técnica, capitais extras de bônus surgem para investir em novas etapas do negócio. Assim, é possível implementar alternativas que ajudem a alavancar a empresa, investindo em treinamentos para os funcionários, melhorando a divulgação do negócio nas redes sociais ou contratando mais colaboradores para que a organização cresça ainda mais.