Holding que abrange Mob Telecom e Wirelink tem novo presidente

A fusão das operadoras cearenses Mob Telecom e Wirelink, deram origem a Holding Alloha Fibra e anuncia Sérgio Ribeiro como novo presidente das companhias. Ribeiro foi vice-presidente e COO (Chief Operating Officer) da Sky Brasil. Salim Bayde e Adriano Marques, então CEOs da Mob e Wirelink, respectivamente, passam a fazer parte do conselho da empresa. O evento que marcou o anúncio sobre a movimentação contou com a presença do CEO da Alloha, Alexandre Moshe, e do Presidente do Conselho de Administração, Pedro Parente, e o processo de transição deve durar até o fim do próximo mês de maio.



Salim Bayde comemora a chegada de Sérgio ao time e reforça expectativa de projeção e crescimento para o negócio. “É um marco para a profissionalização da Companhia. Acabamos de concluir a auditoria do balanço de 2021 e, com essa nova fase, esperamos levar a empresa para outro patamar de resultados”, explica o executivo.

Sérgio Ribeiro é formado em engenharia civil, administração de empresas, possui MBA em gestão e contabiliza mais de 30 anos de carreira. O executivo destaca a força resultante da fusão das duas empresas e diz que é um momento de consolidação nacional. “É um grupo que tem uma atuação muito forte junto ao público B2C no Norte e no Nordeste do Brasil e uma atuação relevante junto ao B2B nacionalmente. Além disso, temos um foco grande no crescimento orgânico e vamos capturar as principais oportunidades de crescimento inorgânico”, comenta o executivo.