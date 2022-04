Mallory e SmartGears: indústria 4.0 e software para automação

Mallory e a startup cearense SmartGears: desenvolvimento para indústria 4.0 com implementa software para automação em coleta de dados na indústria.

A Mallory implementou software para automação em coleta de dados de produção em suas indústrias, cujo desenvolvimento é da startup cearense SmartGears, que, desde 2021, formaliza este trabalho.

Atuante na automatização de todo controle de produção do setor industrial da Mallory, a startup trabalha por meio da integração de um hardware IoT (Internet das coisas) e um software baseado nas premissas da Indústria 4.0. Com essas tecnologias, é possível realizar análises de dados com auxílio da IA (Inteligência Artificial), gerando métricas e relatórios sobre a quantidade de produtos fabricados, tempo médio de produção, pausas dos equipamentos, modelos preditivos de produção e performance, tudo entregue em tempo real.



De acordo com Bruno Queiroz, fundador da SmartGear, boa parte da indústria tem problemas em obter dados de produção, já que, muitas vezes, é utilizado um processo manual, gerando um descontrole na produção. A partir daí, surgiu a ideia da criação da startup e do software.

“Geralmente, a indústria separa um funcionário, que conta, de forma manual, a produção e os números vão para o papel, depois para a planilha, depois para o sistema. Com todos esses processos, o cenário fica mais propício para diversos problemas e transtornos. O software vem para que o caminho se torne o mais assertivo possível. Mesmo em pouco tempo, já conseguimos ver impactos positivos na Mallory”, destaca Bruno.

Consolidando o plano de investimentos em inovações, Gustavo, gerente industrial da Mallory, explica que este é apenas o primeiro passo de um ano cheio de novidades e implementações em tecnologias que irão revolucionar os processos da Mallory. “Em parceria com a equipe da SmartGears, vamos proporcionar um grande avanço na produtividade da Mallory e isso terá impacto nas tomadas de decisões, tornando-as mais rápidas e assertivas. Isso também vai potencializar a visualização dos principais pontos para melhorias e aceleração de resolução de problemas”, finaliza Gustavo.