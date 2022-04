Empresa portuguesa de tecnologia tem 74% de audiência no Brasil

O vínculo entre Portugal e Brasil não ficou no passado colonial e analógico. Os números anunciados pela editoria digital 7Graus, com sede em Portugal, revelam que a herança cultural - marcada principalmente pelo idioma oficial dos países - continua reforçando elos entre a comunidade luso-brasileira. Nesta sexta-feira (22), além de celebrar os 522 anos do descobrimento do Brasil com a chegada dos portugueses ao país, no ano de 1500 , comemora-se também o Dia da Comunidade Luso-brasileira, data dedicada à fraternidade entre as nações-irmãs. E é lá nas terras portuguesas que os sites de conteúdo populares entre os brasileiros são criados e abastecidos pela 7Graus.

A empresa por trás de sites conhecidos no “novo mundo”, como “Pensador”, “Dicio”, “Calendarr”, “Sinônimos” e “Toda Matéria” está baseada do lado de lá do Atlântico e aposta em um diferencial quando o assunto é conteúdo online: os textos são elaborados por especialistas e ofertados em formatos atrativos e confortáveis aos usuários, partindo de atualizações tecnológicas constantes.

Com 60 sites no ar, a editora digital contabiliza cerca de 250 milhões de visitantes por mês, dos quais 74% são brasileiros. Um número que pretendem quadruplicar, segundo o CEO da 7Graus, Rui Marques. “Na internet a atenção é limitada, há muita oferta de conteúdo em diversos formatos, por isso precisamos nos apresentar quando as pessoas têm necessidade daquele conteúdo, precisamos dar respostas às perguntas que são feitas na hora que são feitas”.

Números

Dicio - com mais de 500 mil visitas únicas por dia, é o dicionário online mais consultado no Brasil - é “made in Portugal”. Na comparação com outros dicionários online de português, o Dicio domina uma fatia que corresponde a 56% do mercado. No ranking que inclui também as enciclopédias, o Dicio fica em segundo e perde apenas para a Wikipédia, abastecida pela comunidade. Já o Pensador, com uma média de 1 milhão de visitantes por dia, é o líder no segmento de cultura e entretenimento no Brasil.

Estatísticas curiosas



Se o site Pensador, que reúne mais de 2 milhões de frases e pensamentos de diversos autores, fosse um livro, esse livro teria 163.000 páginas. O equivalente a 362 exemplares de O Senhor dos Anéis - A Irmandade do Anel.



- O tempo consumido por todos os visitantes dos sites da 7Graus em um mês é o equivalente a 850 anos.



- Os visitantes mensais somam a população de um território cinco vezes maior que o estado de São Paulo.



- O Toda Matéria soma um milhão de visitas por dia, entre estudantes e professores que acessam os conteúdos didáticos para estudar e/ou preparar aulas.



- Uma pessoa considerada culta, em média, tem um vocabulário que chega às 20 mil palavras. No Dicio, estão registrados mais de 400 mil vocábulos.

Pessoas como essência

Embora seja uma empresa de base tecnológica, a 7Graus se anuncia como uma organização centrada nas pessoas. Com gestão moderna, foi eleita a melhor empresa para trabalhar no setor Informação e Comunicação e é, pelo 3.º ano consecutivo, uma das Melhores Empresas para Trabalhar em Portugal. “Temos uma cultura de confiança nas pessoas, um ambiente saudável que nos permitiu adaptação durante a pandemia”, afirma Marques.

Com propósito de oferecer conteúdo gratuito de qualidade, a empresa de tecnologia promete ajustar as ferramentas e manter a essência no que o usuário procura. “Temos um ambiente tecnológico em constante mudança, então a forma de consumir conteúdo pode mudar, mas a necessidade do usuário continua sendo a mesma. A 7Graus vai se reinventar sempre e quer estar lá pra ajudar a melhorar a vida das pessoas com informações úteis e gratuitas”, completa.

