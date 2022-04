Debate sobre Jogos Digitais na Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, por meio do Cine ALECE, promoverá uma roda de conversa sobre jogos digitais após a exibição do filme "NERVE: Um jogo sem regras".

Essa roda de conversa envolve Matheus Celino que é dirigente de E-Sports da cearense MACE Gaming; o criador de conteúdo para jogos digitais e streamer, Ramon Zahir; Bárbara Dodt que é psicóloga e o também psicólogo Edigleyson Lima.



Acontecerá dia 28 de abril às 9h no Auditório Murilo Aguiar. Inscreva-se aqui

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Matheus que também é “tipster”, ou seja, alguém que trabalha dicas de apostas para o mercado, diz que o evento tem a intenção de unir a comunidade gamer. "Assistir a um filme que envolve jogos em um lugar como a Asssembleia, aproxima a comunidade às equipes locais, em um lugar de muita importância. Queremos que as pessoas conheçam mais sobre o cenário de Esporte eletrônico e a criação de conteúdo local", explica.