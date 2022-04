Amar.Elo: 1º lugar no maior programa de aceleração da América Latina

A startup cearense Amar.elo Saúde Mental ficou em primeiro lugar dentre 330 projetos selecionados para o ciclo 2022.1 do Inovativa Brasil, maior programa de aceleração da América Latina. A pontuação máxima do evento era 100, sendo 96,25 obtidos pela empresa. O Inovativa Brasil é um programa gratuito, reconhecido nacional e internacionalmente com o propósito de apoiar startups e projetos de negócios inovadores de todo o país.

Na fase inicial de aceleração, até 380 projetos de negócios inovadores (sem CNPJ) ou startups são selecionados, em cada ciclo, para participar de atividades de mentoria de negócios, treinamento de pitch, capacitação empreendedora e do evento regional InovAtiva Day. Ao final desse período, são selecionados 150 negócios inovadores para a segunda etapa.

“Há um ano estávamos iniciando nosso projeto ‘Amar.Elo Solidário: 90 dias cuidado de você’, contribuindo com atendimento psicológico e psiquiátrico para a segunda onda da pandemia e nos possibilitou testar nossa capacidade de tornar o projeto em algo maior. Essa classificação é uma vitória que devemos comemorar, mas também temos a clareza que é mais uma etapa de uma longa caminhada”, comemora Aleks Mesquita, CEO da Amar.elo Saude Mental.

Sobre a Amar.Elo

Criada em setembro de 2021, como fruto da parceria com o Hospital Nosso Lar, a startup Amar.Elo tem o objetivo de se tornar uma plataforma de referência no cuidado à saúde mental. O site da Amar.Elo pode ser acessado por meio do endereço www.amarelosaudemental.com.br. Para marcar uma consulta, basta entrar no link, clicar na aba que fica ao lado direito da tela e você será conduzido para a página de agendamento.