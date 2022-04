Adaction: o poder do mobile marketing 

A Adaction chama a atenção para o poder do mobile marketing e o foco no aumento na geração de leads

Segundo o Bank of America, que acompanha dados da Apple Store e Google Play, bancos e carteiras digitais somaram 20,442 milhões de downloads no Brasil em fevereiro. Grande parte do sucesso das fintechs tem nome e sobrenome: mobile marketing, indica a Adaction. “Em 2021, fomos responsáveis por cerca de 7 milhões de aberturas de novas contas em bancos digitais”, enfatiza Bruno Niro, CFO da Adaction.



A startup, que é focada em performance para comunicação, especializada em mobile growth com foco em campanhas de conversão, comenta, atende 95% das grandes fintechs de todo o Brasil. Um de seus clientes, o Banco Inter, declara a empresa, obteve crescimento de 939% na captação de novos leads, entre os meses de março a novembro do ano passado.

"As fintechs já viram no mobile marketing a oportunidade de crescimento, cerca de 70% dos clientes da Adaction são fintechs que decidiram apostar em campanhas de conversão. Acredito que o segredo do sucesso deste tipo de operação, é o fato de que os bancos digitais terem maior aderência entre os jovens, a geração que faz maior uso de apps”, revela Bruno Niro o CFO da Adaction.

Uma nova pesquisa global realizada em 2022, pela Mambu revela que mais da metade (54%) dos brasileiros entre 18 e 35 anos usam um banco digital como sua principal instituição financeira.