Softplan: 23 vagas de emprego abertas para tecnologia

A Softplan, especializada em desenvolvimento de software, está com 40 vagas de emprego abertas para as áreas de recursos humanos, marketing, capacitação e financeiro, além de, claro, tecnologia, cujo escopo vai de analista de qualidade de software a desenvolvedor Java Sênior. Atenção: podem se candidatar pessoas de qualquer parte do país.

A empresa trabalha atualmente em dois modelos, o ‘anywhere office’ (100% remoto) ou o ‘modelo híbrido’. O candidato escolhe qual o modelo prefere, exceto em casos específicos de colaboradores que precisam trabalhar alocados nos clientes da empresa. A empresa declara a expectativa de aumento no quadro de funcionários em 168 posições em 2022. Esse número, de 2020 para 2021, aumentou de 137 para 291 funcionários.

A Softplan atua no setor público e privado, e tem como meta R$588 milhões de faturamento este ano. Além disso, é considerada uma das 20 melhores empresas de tecnologia para se trabalhar no Brasil, segundo o ranking Great Place to Work.

Para se candidatar, basta acessar o site da empresa e verificar os requisitos básicos para as vagas:

https://www.softplan.com.br/carreira/?utm_source=Imprensa&utm_medium=referral&utm_campaign=carreiras-assessoria-de-imprensa