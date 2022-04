ReclameAQUI: 58,5% dos brasileiros não têm streaming

Provedores de serviço (ISPs) enxergam no streaming possibilidade de alcançar mercado ainda grande de assinantes brasileiros

De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto ReclameAQUI, 58,5% dos brasileiros ainda não são assinantes de nenhum serviço de streaming, o que pode ser uma oportunidade de expansão aos ISPs brasileiros, que conseguem oferecer conteúdo de TV aos consumidores criando suas próprias plataformas de distribuição de programação com baixos investimentos que impactam em maior retenção de clientes.



O estudo, que foi realizado com mais de 17 mil consumidores, também ressalta que 35,7% dos brasileiros assistem a filmes e séries na TV por assinatura, dado que reforça a solidez da distribuição de conteúdos pelo modelo de TV linear, adotado por diversos provedores de internet no País.

Para Marcelo Rodrigues, diretor comercial da MultTV, tanto o streaming quanto a TV Linear são estratégias importantes para o crescimento dos provedores brasileiros. “O streaming não veio para substituir a TV tradicional. São duas tecnologias que coexistem e atendem diferentes perfis de clientes, inclusive, temos casos em que os provedores que já possuem o serviço convencional e também querem entregar o diferencial de conteúdo via streaming aos assinantes. Nós estamos aqui para auxiliar os ISPs a escolherem qual serviço integrar: streaming, linear ou ambos”, destaca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A empresa de telecomunicações HeNet está no mercado com serviço de internet desde 2004 e em 2019 decidiu oferecer também TV por assinatura com o apoio da MultTV.

Lorena Doria, gerente de marketing da HeNet, conta que adicionar o serviço de televisão ajudou a fidelizar os clientes da casa, que podem ter todos os produtos em apenas uma empresa, e também é um diferencial competitivo para novos clientes. “Buscamos sempre agregar valor e levar felicidade aos nossos clientes. A implantação dos serviços de TV contribuiu para essa diferenciação dos nossos concorrentes locais, expandindo a nossa oferta de serviços”, explica a executiva.

A empresa tem dois mil assinantes do serviço e acredita que esse número deve crescer em breve. “Investir em TV por assinatura com o apoio da MultTV tem nos ajudado a expandir nossos negócios cada vez mais. Hoje nós somos uma das maiores empresas do setor na nossa região, estamos atrás somente das grandes marcas, e acredito que temos potencial para alcançar cada vez mais pessoas”, pontua Lorena.

“Nós simplificamos e apoiamos o provedor desde a fase de implantação e até a operação do produto de TV por assinatura, reduzindo o custo de implantação e diminuindo o tempo de lançamento, o que ajuda consideravelmente no crescimento de nossos clientes”, finaliza Rodrigues.