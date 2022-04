Tallos: vagas na área de TI exclusiva para mulheres

A Tallos, startup cearense de tecnologia, está com vagas de emprego em aberto para Trainees de Desenvolvimento. O grande diferencial dessa seleção é que os três postos de trabalho são exclusivos para mulheres. As profissionais deverão atuar com desenvolvimento de sistemas, manutenção de software e linguagem de programação. As interessadas devem se inscrever na plataforma Sólides, no link https://tallostecnologia.solides.jobs/vacancies/137204 ou enviar o currículo para o e-mail [email protected] até o dia 14 de abril.





Sobre a Tallos



A Tallos é uma startup cearense de tecnologia, com atuação nacional e na América Latina. A Tallos centraliza todos os canais de atendimento da empresa em um único lugar. Não importa onde o cliente está; WhatsApp, Telegram, Chat do site ou Messenger. Além da centralização, a Tallos possui dashboards, ou seja, a plataforma disponibiliza dados de todos os atendimentos realizados, como tempo médio de fila de espera, tempo médio de atendimento por setor ou operador, ranking de atendimento, palavras mais usadas, solicitações mais recorrentes, motivos de início e finalização de contato e muito mais.



Outra especialidade da empresa é trabalhar com automatização de atendimento. Com a Tallos, é possível criar e enviar mensagens rápidas e pré definidas por meio de chatbots feitos de forma simples, sem códigos de programação e com a ajuda da TAI, inteligência artificial própria da Tallos.