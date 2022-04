11º Congresso RTI de Provedores de Internet e o 13º Congresso RTI de Data Centers em Fortaleza

Temas como 5G, cabos submarinos e banda estão na programação do Congresso RTI de Provedores de Internet e Data Centers. Promovido pela Aranda Eventos, o congresso é direcionado aos ISPs (Internet Service Providers) para discussão sobre tecnologias de acesso, tratamento e controle de dados, gestão de infraestrutura e oportunidades no mercado de banda larga e será realizado nos dias 27 e 28 de abril, no Centro de Eventos.

Com mais de 30 palestrantes e 60 expositores, o congresso reunirá grandes nomes como José Roberto Nogueira, CEO da Brisanet; Gilberto Studart Gurgel Neto, gerente regional da Anatel nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí; Adriano Marques, CEO da Wirelink; Basilio Rodriguez Perez, conselheiro de Administração da ABRINT (Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações); Gil Giardelli, um dos principais estudiosos brasileiros sobre inovação, economia digital e atividades ligadas à sociedade em rede, entre outros.

O Congresso acontecerá mais uma vez em Fortaleza, que é ponto estratégico para conexões internacionais, por sua localização privilegiada. Com a chegada de grandes empresas de data center e conteúdo, a região cresce com investimento em tecnologia. Essas e outras novidades, como a chegada do 5G ao país, serão discutidas no Congresso RTI de Provedores de Internet e Data Centers, em palestras e oficinas, além da apresentação dos trabalhos inscritos de estudiosos de todo o Brasil.

A programação está disponível no site http://rtiprovedoresdeinternet.com.br/11/



Intersolar Summit Brasil Nordeste

O Intersolar Summit Brasil Nordeste será realizado simultaneamente ao Congresso RTI de Provedores de Internet e Data Centers em Fortaleza. Em pauta estarão as alternativas mais econômicas e limpas de energia, importante insumo para sites de telecomunicações e data centers que precisam de fontes de alimentação abundante e de qualidade para garantir o funcionamento de suas operações.

A programação abordará políticas, desafios legais e marcos regulatórios, assim como energias renováveis, hidrogênio verde, soluções de integração de rede e financiamento com foco no Nordeste brasileiro.

Desde 2020, a geração distribuída fotovoltaica vem crescendo no Brasil cerca de 230% ao ano. O país entrou para o grupo de 15 países líderes em capacidade instalada de energia solar no mundo em 2021. As expectativas são que os investimentos na área expandam cada vez mais em 2022.

Um dos principais leilões do setor elétrico, voltado a projetos de grande porte e que precisam de mais prazo para construção, está previsto para acontecer em maio de 2022. Dados apontam que a geração de energia por meio de painéis fotovoltaicos predomina no leilão com 1.263 dos 1.894 projetos de geração de energia apresentados.

O Intersolar Summit Brasil Nordeste prevê mais de 300 congressistas e contará com 30 palestrantes e 50 expositores. A missão do evento é trazer informações aprofundadas, facilitar oportunidades de contatos, expandir o uso de tecnologias fotovoltaicas e fortalecer o setor nacional. As informações estão disponíveis no portal https://www.intersolar.net.br/intersolar-summit-brasil-nordeste/informacoes-gerais



Serviço

11º Congresso RTI Provedores de Internet e 13º Congresso RTI

Data Centers e Intersolar Summit Brasil Nordeste

Data: 27 e 28 de abril de 2022

Local: Centro de Eventos de Fortaleza

https://www.intersolar.net.br/tl-pt/summit-brasil-nordeste

http://rtiprovedoresdeinternet.com.br/11/