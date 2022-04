Rede Super Lagoa adota nebulizadores e hortaliças da Campo Ouro Verde

Para garantir mais a qualidade de seus produtos, a Campo Ouro Verde está investindo na instalação de nebulizadores de hortaliças. A tecnologia, adquirida pela empresa, já pode ser vista em todas as unidades do Supermercados Lagoa, em Fortaleza, que é referência em frutas, legumes e verduras.

O processo, totalmente automatizado, transforma a água em micropartículas. Nesse sentido, cria-se um microclima que garante umidade, evitando assim a desidratação de folhagens e hortaliças.

"Estamos bem contentes com os resultados da nossa parceira, nosso objetivo é sempre atender o consumidor com excelência e a campo ouro verde tem contribuído com para sermos referência em FLV”, ressalta Patricia Tatiana, compradora do FLV.