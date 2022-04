Meireles e Freitas propõe o Panorama Azul e lança plataforma Kedu

A Meireles e Freitas Cobrança Digital, empresa de gestão de recebíveis, com atuação nesse segmento há mais de 20 anos, também conta com experiência na área da educação, realizando essa gestão nas mais diversas escolas e universidades Brasil afora. A partir de sua experiência, a MF observou a necessidade de promover o evento Panorama Azul - estratégias para deixar as finanças educacionais sempre no azul - idealizado para discutir e debater sobre a gestão escolar, seus desafios e oportunidades. Após os painéis a empresa vai apresentar, com um coquetel, uma nova plataforma de gestão educacional, a kedu.

Para tanto, a Meireles e Freitas convidou uma das criadoras do ENEM, Maria Inês Fini, e o especialista em educação Eduardo Deschamps, ambos, figuras de renome no setor educacional brasileiro, para um momento de discussão, onde eles irão apresentar um panorama das principais dificuldades encontradas e caminhos a serem seguidos, quando falamos em gestão de uma unidade escolar, além claro de tratar sobre evasão escolar e o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM.

Maria Inês Fini, é normalista, Doutora em Educação, pedagoga, professora e pesquisadora de Psicologia da Educação, Psicologia do Desenvolvimento e Social, especialista em Currículo e Avaliação. Foi fundadora da Faculdade de Educação da UNICAMP (1972-1996); Diretora de Avaliação para Certificação de Competências do INEP (1997-2002) período em que criou e coordenou o ENEM e o ENCCEJA, Presidente do INEP (2016-2019). Membro do Comitê Gestor da BNCC e do Fórum Nacional de Educação (2016 - 2018), Presidente do Conselho de Administração da TVEscola (2019 e 2020). Diretora pedagógica da EDUCARE, desde 2003; Membro do Conselho do Todos pela Educação desde 2017; Membro do Movimento pela Base desde 2016; Membro do Conselho Científico da ABAVE desde 2018; Professora hors-concours do IEA da USP e Presidente da ANEBHI desde julho de 2020.

Já Eduardo Deschamps, nasceu em Blumenau – SC. Engenheiro Eletricista, Pós-graduado em Empreendedorismo na Engenharia, Mestre em Engenharia Elétrica e Doutor em Engenharia pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. Possui MBA em Liderança e Gestão Pública pelo Centro de Lideranças Públicas – CLP em parceria com a Harvard Kennedy School. Professor da Universidade Regional de Blumenau – FURB (desde 1990). Reitor da FURB (2006-2010). Professor do MBA em Liderança e Gestão Pública do CLP (2019). Secretário-adjunto (2011) e Secretário de Estado da Educação de Santa Catarina (2012-2018). Presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Educação – CONSED (2015-2016). Conselheiro do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina (desde 2011) e do Conselho Nacional de Educação – CNE (2016-2020) onde exerceu a Presidência do Conselho Pleno entre 2016 e 2018 e presidiu as Comissões do Sistema Nacional de Educação, do Ensino Médio e da Base Nacional Comum Curricular.

Com o tema “A escola que temos e a escola que queremos: desafios da gestão escolar para enfrentar a evasão e preparar para o enem de 2024”, o evento para convidados, vai acontecer no auditório Carlos Alberto Studart Gomes do Bs Design e será seguido de coquetel.

SERVIÇO:

Panorama Azul: “A escola que temos e a escola que queremos: desafios da gestão escolar para enfrentar a evasão e preparar para o enem de 2024”, talk com Maria Inês Fini e Eduardo Deschamps e lançamento da plataforma kedu.

Data: 05.04

Hora: 19h

link: http://kedubr.rds.land/lancamento-kedu-virtual