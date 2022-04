AVANZATI: inovando no mercado da estética automotiva

O mercado da estética automotiva vem expandindo, no Brasil, nos últimos anos. Prova disso é a crescente procura dos donos de veículos por lavagens técnicas, polimentos, aplicação de proteções de pintura, higienização interna e outros serviços especializados. Nesse contexto chega em Fortaleza, a AVANZATI: nova loja de estética automotiva, que abre as portas no próximo dia 12 de abril, no número 2285 da rua Professor Solon Farias, esquina com a Av. Maestro Lisboa.

Aliando tecnologia, produtos de primeira linha, atendimento personalizado e profissionais qualificados, a empresa - que tem como idealizadores os sócios Victor Barbosa e Rafaello Correia - promete entregar um rol de serviços premium aos clientes em Fortaleza.

O carro-chefe da empresa, e um dos serviços mais procurados em estética automotiva, é a proteção com revestimentos nanocerâmicos. “Incorporando os avanços da nanotecnologia ao universo automotivo, os revestimentos nanocerâmicos, uma vez aplicados, formam sobre a superfície uma matriz de revestimento de alta densidade, conferindo à pintura automotiva, além de um brilho extremo, uma eficiente e duradoura proteção contra agentes químicos”, pontua Rafaello Correia, também sócio da empresa. “Além disso, em razão da sua condição hidrofóbica e da alta capacidade de repelir sujeiras e demais contaminantes, proporcionam à superfície que recebe a aplicação do revestimento uma característica autolimpante, facilitando na manutenção do veículo e mantendo seu aspecto original por anos”, argumenta.

Outro serviço ofertado aos clientes é a oxi-sanitização. "O serviço de oxi-sanitização proporciona uma infinidade de benefícios. Por meio da aplicação de ozônio no interior do veículo, é possível combater até 99,9% de microorganismos existentes no ambiente, como bactérias, fungos e vírus, o que, sem dúvidas, promove uma significativa melhoria na qualidade de vida do usuário do veículo, evitando prejuízos à saúde. Além disso, por atuar na dissipação de moléculas orgânicas, a aplicação de ozônio no interior do veículo tem o poder de eliminar maus odores", pontua Rafaello Correia.

A AVANZATI

Avanzati significa "avançado" em italiano. Por meio de uma convergência de pensamentos e objetivos comuns, os sócios Victor Barbosa Santos e Rafaello Lamboglia Medeiros Correia idealizaram o empreendimento. "Antes de tudo, somos amantes de carros e consumidores exigentes dos serviços de estética automotiva. E foi sob essa ótica de que surgiu a AVANZATI. Conhecemos o perfil de exigência do público da estética automotiva, conhecemos exatamente as suas dores e sabemos como solucioná-las", explica Victor.

O empreendimento está localizado no shopping Maestro Lisboa Plaza, situado na rua Professor Solon Farias, número 2285, esquina com a Av. Maestro Lisboa. O horário de atendimento é de 08h às 18h, de segunda à sexta. Sábados, das 09h às 13h.