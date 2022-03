ibyte: maior diversificação de produtos em app de vendas para o varejo

Aplicativo amplia experiência do cliente com foco no modelo figital (físico +digital). Marca ainda possui app de serviços de manutenção e um e-commerce voltado para o atacado

A ibyte está ampliação o mix de produtos disponíveis em seu aplicativo de vendas para o varejo, exclusivo da marca. O app conta com produtos próprios da ibyte e um amplo marketplace de mais de 45 mil itens de diversos sellers dos mais variados segmentos, como casa, eletrodomésticos, produtos de beleza, móveis, higiene, automotivo, esporte, pets, produtos de tecnologia, dentre outros.

O app de vendas para o varejo da ibyte reafirma a posição figital da empresa - integração entre os meios físico e digital - e é mais um canal de contato entre a marca e seus parceiros com os clientes, que também conta com whatsapp, site oficial, televendas e lojas físicas espalhadas pelo Norte-Nordeste.

Segundo pesquisa realizada pela empresa Maplink, 73% das pessoas usam mais de um canal antes de concluírem uma compra. Nelson Gurgel, diretor de marketing da ibyte, comenta que o atual cenário do mercado e-commerce, em que a marca está inserida, coincide com a consolidação dos apps e a presença digital da ibyte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O consumidor busca cada vez mais experiências de compra e isso passa muito pelo figital. O app vem para ampliar essas experiências do cliente. Ele pode comprar no app e retirar na loja; tirar dúvidas com uma pessoa real, sobre um produto, dentro do aplicativo; ou ver um produto em uma loja física e fazer uma pesquisa sobre ele online para depois comprar. São muitas as possibilidades que essa integração figital proporciona,” explica.

O aplicativo tem um estoque próprio e faz entregas em todo o território nacional, com clientes em várias cidades recebendo os produtos em poucas horas. Há também a opção de comprar no app e retirar na loja física. Além do mais, os consumidores conseguem usufruir de descontos e cupons exclusivos da plataforma de e-commerce.



App ibyte Service

Além do aplicativo para vendas, a ibyte também possui o app ibyte Service, voltado para assistência técnica de equipamentos. Na plataforma, é possível agendar atendimento, tanto domiciliar, quanto nas lojas, para manutenção, instalação e configuração de aparelhos eletrônicos. O serviço também está disponível para eletrônicos que não foram adquiridos na ibyte.



E-commerce atacado

Seguindo com a consolidação digital da ibyte, e focando no segmento B2B, a marca de produtos de tecnologia possui também um e-commerce exclusivo para o atacado. Voltado para empresas e clientes revendedores, a plataforma traz a possibilidade de solicitar e consultar orçamentos de forma ágil, além de ofertar condições diferenciadas de pagamento através de CNPJ.