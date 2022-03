Inflr e Adaction arrematam Alive por R$ 55 milhões

Com foco em soluções de ponta a ponta para mobile marketing, o grupo adquire startup de live commerce

As startups Inflr, pioneira em novos modelos de entrega no mercado de marketing de influência, e Adaction, veículo de comunicação especializado em mobile growth com foco em campanhas de conversão, acabam de adquirir a plataforma de live commerce, Alive, por R$ 55 milhões. Neste ano, o grupo pretende faturar R$ 180 milhões de reais, R$ 63 milhões a mais que ano passado.

Fundada pelos sócios Timoteo Gomes, Gabriel Reginatto e Felipe Piazza, a Alive. é uma plataforma white-label (produto ou serviço produzido por uma empresa mas que outras empresas mudam de marca e assumem como sua produção) de live commerce, cujo foco central é ajudar marcas a participarem do próximo passo do e-commerce: a compra por vídeo.

A empresa permite que as marcas realizem lives com baixíssimo custo, quando e onde quiserem, sem necessidade de contratação de empresa de transmissão, utilizando apenas o aplicativo da empresa, que transmite em alta qualidade aos seguidores. Além disso, a Alive tem entre seus investidores empresas como Stone, Grupo Globo, Maya e Atmos.

“A aquisição da Alive potencializa nossa operação digital. Já somos líderes em conversão por mobile marketing com a Adaction, os únicos a entregar 100% de alcance em marketing de influência através da metodologia Inflr e agora, queremos ir além. Com a Alive oferecemos às marcas e aos criadores de conteúdo a comercialização de produtos diretamente em suas lives, sem perder a audiência, sem deixar a compra para depois. O que trazemos para o Brasil já é uma realidade na China, País que mais vende em lives”, diz Thiago Cavalcante, CEO & CSO da Inflr.