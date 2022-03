O POVO Tecnologia: em busca da cidadania portuguesa

Live do O POVO Tecnologia dessa quarta, 23, conversa sobre uma plataforma portuguesa que ajuda a comprovar ascendência familiar - uma forma de requisitar a cidadania.

Crise financeira, instabilidade política, uma certa desesperança de ver as coisas funcionarem melhor, espírito nômade, o encantamento com a Europa, a falsa sensação de que lá fora a vida é mais fácil, enfim. Uma ou algumas dessas questões conjugadas têm levado muitos brasileiros a procurar a migração para Portugal.

Pois bem, aí aparecem algumas formas para a legalização da mudança de vida, dentre elas comprovar a ascendência portuguesa. E aí vem a tecnologia em busca de facilitar o caminho.



O genealogista e especialista em information resourcing Gabriel Dias, conta que, no final do século XIX, os portugueses chegavam ao Brasil sem certidões de nascimento e poucos tinham passaporte. Outro fator que prejudica a busca documental destes familiares está no fato de que até 1911 não havia registro civil em Portugal. Os nascimentos e batismos eram feitos pela Igreja Católica e, na época, era comum ter de 20 a 30 paróquias por ´concelho´ ou cidade.

Buscar registros de antepassados não é tarefa fácil. “A ciência da informação tem permitido a localização de documentos fundamentais para comprovar a nacionalidade dos familiares. Há documentos da Secretaria Nacional de Agricultura e Colonização, de estâncias e hospedarias, de paróquias e dados pessoais das famílias investigadas até o momento”, nos diz Thiago Huver sócio da Martins Castro, empresa que desenvolveu uma plataforma para localizar e organizar muitos desses dados a partir de inteligência artificial.

Segundo Thiago, a união de diversos fragmentos informacionais está garantindo a comprovação da entrada destes imigrantes no Brasil e de suas origens em Portugal. Pois bem, esse é o tema da live de hoje do O POVO Tecnologia para a qual eu convido você. Vamos falar sobre essa plataforma, em que se fundamenta, o dinamismo desse desenvolvimento e outros.

Renato Martins - Especialista em cidadania portuguesa e sócio fundador da Martins Castro

Gabriel Dias - Genealogista e especialista em gestão da informação.

