PRAIA: Programa em Rede de Apoio à Incubação e Aceleração de Startups

O Programa em Rede de Apoio à Incubação e Aceleração de Startups (PRAIA) lança dia 31 nova rodada de seleção de startups para crescimento, aceleração e escala por meio de uma rede de mentores e conexões com o mercado e potenciais investidores.



No dia 31 de março, representantes do Instituto Atlântico, NUTEC, SECITECE e ICC Biolabs, idealizadores do Praia, vão apresentar o programa para startups interessadas. Também participam da live integrantes das startups Vem Quitar, Anula Multa, Workonect, Luumenz e Duna System, que fizeram parte dos ciclos de aceleração (fase também conhecida como batch) anteriores. "Buscamos bons negócios e bons empreendedores com soluções que resolvam problemas reais da sociedade. Será um evento de startup para startup, reforçando a ideia do Praia enquanto rede e ator de fomento para o protagonismo de startups no ecossistema", explica a coordenadora do Praia, Nathalia Cavalcante.

As startups que participarão da jornada de seis meses do Praia terão acesso a conteúdos, mentorias one on one, injeção de Poc's, 300 horas de desenvolvimento técnico, entre outros benefícios, por uma oportunidade de negócio que pode variar entre 7% e 10% do equity da startup. Podem participar startups nas áreas de Agronegócio e Bioeconomia, Energia, Indústria 4.0, Saúde e Bem Estar, Mercado Financeiro, Cidades Inteligentes, Economia Digital e Sociedade sustentável.

Serviço

Lançamento do #Batch 3 para Aceleração de Startups - Praia

Data: 31/03/2022

Horário: 17:30 às 18:30

Transmissão pelo youtube Praia

https://www.youtube.com/watch?v=_SwB_OSnFKc