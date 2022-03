7Graus: disparam buscas por Ucrânia, história e geopolítica

Busca por palavras-chave relacionadas à guerra no leste europeu dominam portais de conteúdo online. Levantamento da editora digital 7Graus aponta o nome do presidente russo e a palavra "cessar-fogo" no topo do ranking.

Palavras-chave que se tornaram corriqueiras por ocasião da Guerra da Ucrânia estão dominando os sites de busca. Os portais de conteúdo apresentaram crescimento exponencial no volume de pesquisas por termos e conceitos ligados ao conflito. A invasão da Ucrânia pela Rússia, nas últimas semanas, despertou a curiosidade sobre história e geopolítica, revelando interesse pelas causas e consequências globais. É o que indica o levantamento da editora digital 7Graus, responsável por oferecer conteúdo gratuito em diversas plataformas de buscas online.



Entre as palavras que sofreram maior impacto, “cessar-fogo”, “oligarca” e “lei marcial” aparecem no topo do ranking do Dicio, o dicionário online de português mais acessado no Brasil. O termo que significa a interrupção do confronto bélico apresentou um crescimento de mais de 6000%, enquanto que a designação relacionada a poderosos russos teve volume de buscas 45 vezes maior em relação ao período que antecedeu o início da Guerra. As buscas por “lei marcial” tiveram aumento de 2006%. Devido às relações comerciais entre Brasil e Rússia, a palavra “fertilizante” também se destacou no Dicio, com 184% de crescimento na frequência de buscas. Já na enciclopédia online Significados, a procura pela palavra fertilizantes foi seis vezes maior.

Protagonistas bélicos



Personalidades geopolíticas também se tornaram alvos de pesquisa dos usuários dessas plataformas de conteúdo digital. O nome do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, mencionado com menor frequência antes do conflito internacional, dobrou o volume de buscas no eBiografias. No epicentro da disputa Bélica, Vladimir Putin, da Rússia, foi a personalidade internacional mais investigada: a quantidade de acessos ao nome cresceu 28 vezes no período. Os líderes Joe Biden (914%), dos Estados Unidos; e Emmanuel Macron (365%), da França, também foram nomes que se tornaram mais procurados. Já o sobrenome do antigo líder soviético, “Stalin”, foi resgatado pelos usuários, com aumento de 283% nas pesquisas.

Dúvidas de natureza histórica também se tornaram mais frequentes. Na tentativa de compreender as razões para o avanço das tropas russas em território ucraniano, internautas começaram a ler mais sobre a extinta União Soviética e a rivalidade com os Estados Unidos. Na enciclopédia Significados destacou-se o crescimento do número de pesquisas sobre Guerra Fria (1117%), Oligarquia (2483%) e Comunismo (186%).“Chama atenção a percepção de que, em geral, as pessoas ainda associam a Rússia atual à União Soviética. A procura por conteúdos sobre comunismo, Guerra Fria e URSS dão a pista nessa direção”, analisa Paulo Stenzel, head de marketing da empresa 7Graus, criadora dos portais.

O conteúdo didático sobre países diretamente envolvidos na guerra se tornou mais acessado por alunos e professores. No site Toda Matéria, o volume de visualizações da página sobre Rússia foi 27 vezes maior, enquanto Ucrânia foi 30 vezes mais acessada e o Leste Europeu, 23 vezes. A sigla URSS despertou interesse 42 vezes superior. Já na enciclopédia Significados, dúvidas sobre a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) elevaram as pesquisas em mais de 3600%.

No portal Toda Matéria, informações sobre a Segunda Guerra Mundial se tornaram mais acessadas. Já no site Maiores e Melhores, que organiza listas com rankings de diversos assuntos, a curiosidade sobre “os exércitos mais poderosos do mundo em 2022” e “maiores economias do mundo” tiveram crescimento expressivo. O conteúdo sobre exércitos somou mais de 700 mil visualizações em apenas uma semana. “Acreditamos que tenha a ver com algumas notícias mais alarmistas que anunciam uma possível terceira guerra”, comenta Stenzel.

Sobre a 7Graus



A 7Graus é uma empresa tecnológica portuguesa que é líder em mídia na Internet especializada na criação e distribuição de conteúdos gratuitos que ajudam a vida das pessoas de diferentes maneiras. A empresa gerencia mais de 60 sites relacionados à Educação, Cultura, Carreira, Finanças e Tecnologia, incluindo os populares entre os brasileiros Pensador, Calendarr, sinonimos.com.br, todamateria.com.br e antonimos.com.br.

Crescimento percentual nas buscas por palavra-chave



Dicio - o dicionário online de português mais consultado do Brasil.

Cessar-Fogo - 6220%

Oligarca - 4584%

Lei-Marcial - 2006%

Antagonista - 2184%

Dissuasão - 1473%

Oligarcas - 1254%

Oligarquia - 358%

Sanção - 321%

Bélico - 285%

Sanções - 248%

Fertilizante - 184%

eBiografia - ebiografia.com - site dedicado a apresentar a vida e a obra de personalidades brasileiras e internacionais.



Vladimir Putin - 2829%

Joe Biden - 914%

Emmanuel Macron - 365%

Stalin - 283%

Volodymyr Zelensky - 200% (o número representa a taxa de crescimento entre o dia 3 de março - dia da publicação - e o dia 8 do mesmo mês).

Toda Matéria - todamateria.com.br - site que ajuda alunos e professores com conteúdos escolares.



Rússia - 2700%

Ucrânia - 3000%

Bomba Atômica - 1309%

Chernobyl - 1456%

Usina Nuclear - 1105%

URSS - 4230%

Países da Europa - 1099%

Leste Europeu - 2348%

Mapa da Europa - 2266%

O Brasil na Segunda Guerra Mundial - 1759%

Início da Segunda Guerra Mundial - 1585%

Causas da Segunda Guerra Mundial - 459%

Significados - enciclopédia online que procura descrever tudo de forma descomplicada.



OTAN - 3638%

Oligarquia - 2483%

Guerra Fria - 1117%

Fertilizante - 600%

Comunismo - 186%

Maiores e Melhores - site dedicado a criar rankings ricos em informações.

24 exércitos mais poderosos do mundo em 2022 - 4181%

Maiores Economias do Mundo - 812%

Maiores Países do Mundo por Território - 580%