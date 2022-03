Ceará X Fortaleza nas telas dos computadores

A live do O POVO Tecnologia conversa sobre o mundo dos jogos digitais profissionais. Convidamos representantes dos times do ECeará e EFortaleza.

Hoje é quarta-feira, dia de Live, e dia da gente conversar sobre Ceará x Fortaleza: o clássico rei nas telas. Esse é o tema do O POVO Tecnologia de hoje que vai ao ar 17:30 nas redes sociais do O POVO.

Explicando: eu falei nas telas, mas não me refiro às telas da TV. Falo das telas dos computadores e dos celulares. De preferência bem robustos com ótimo nível de processamento para dar conta dos jogos cada vez mais sofisticados.

E quanto ao Vozão e ao Leão, me refiro aos esportes digitais que podem ser individuais ou coletivos para efeito de campeonato e são mantidos pelos seus respectivos clubes, assim como os jogadores convencionais que você conhece. Sim, tem jogador de game pago pelo clube para disputar campeonatos digitais.

Participam da live, que começa 17:30 em ponto, os gerentes de esportes digitais do time do Fortaleza e do time do Ceará, respectivamente Matheus Celino e Tiago Morais.