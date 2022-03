Maxxi Atacado inicia a venda de produtos no Ifood

O Maxxi Atacado, empresa do Grupo BIG, firmou parceria com o Ifood para viabilizar a entrega de produtos de forma ágil, e sem sair de casa, aos clientes que residem em Fortaleza e Juazeiro do Norte. A iniciativa, que está disponível em mais de 40 lojas e em breve será estendida para outras regiões, visa ampliar a oferta no segmento digital e possibilita as compras no modelo de atacado ou varejo, com preços diferentes para cada formato.

Por meio do aplicativo, é possível adquirir packs com diversas unidades do mesmo produto, o que gera uma economia maior para o consumidor.Com um limite de 200 itens por compra na plataforma, o Maxxi Atacado combina preços baixos e sortimento composto por mais de seis mil itens, incluindo alimentos, produtos de higiene e limpeza e perecíveis que atendem às necessidades tanto de consumidores como também de comerciantes.



A taxa de entrega varia de acordo com a região, e o cliente ainda recebe cupons de desconto na primeira compra.

Sobre o Maxxi Atacado

O Maxxi Atacado é uma empresa do Grupo BIG. Com 63 lojas de atacado de autosserviço, está presente em 11 estados e atende desde pequenos e médios comerciantes até grandes consumidores e profissionais liberais.

Sobre o Grupo BIG

O Grupo Big, ex-Walmart Brasil, opera hoje com 402 unidades e cerca de 50 mil funcionários em 18 estados brasileiros, além do Distrito Federal. São 7 bandeiras entre hipermercados (BIG e BIG Bompreço), supermercados (Super Bompreço e Nacional), atacado (Maxxi Atacado), clube de compras (Sam’s Club) e lojas de vizinhança (TodoDia), além de postos de combustíveis.