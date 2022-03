A cearense Tallos no Scale-Up Endeavor 2022

A Tallos é uma startup cearense de tecnologia, que em 2020, por causa da pandemia, cresceu cinco vezes mais do que previa. Fortaleceu sua base de clientes e investiu em inovação, no seu produto, melhorando ainda mais seu modelo de negócio. E agora passa a integrar o Scale-Up Endeavor 2022 - programa de aceleração das scale-ups com maior potencial de crescimento do Brasil.

A Endeavor é “líder de, por e para empreendedoras e empreendedores de alto impacto” - aqueles que sonham grande, escalam rápido e praticam o give back. Em português, a tradução que mais se aproxima de sua essência é "retribuição". Considerada uma espécie de cultura já sedimentada nos Estados Unidos e em muitos países europeus, a prática do give back vem ganhando espaço também no Brasil. Os protagonistas são empreendedores que, após conquistarem destaque em suas carreiras e florescerem nos negócios, resolveram dedicar tempo, dinheiro, experiência, ensinamentos e suor - ou uma combinação disso tudo - para ajudar outros empreendedores a trilhar o caminho do sucesso.

O Scale-Up Endeavor é um programa de aceleração da próxima geração das maiores scale-ups do país. A Tallos foi uma das selecionadas entre 8 mil empresas avaliadas anualmente para participar de uma do batch de 2022, atuando nos principais desafios de crescimento ao lado de uma rede formada pelas maiores referências em scale-ups do mundo. “Fazer parte desse seleto grupo é mais uma grande conquista pra gente e isso mostra também os desafios que virão pela frente e nós estamos prontos!”, reforça Arthur Frota, CEO da Tallos.

“Ser uma scale-up é ser uma empresa que tem um produto pronto, validado pelo mercado e com capacidade de fazer as vendas desse produto (ou serviço) crescerem em um ritmo acelerado. A palavra-chave de uma scale-up é “escala”, isto é, crescer em escala. É exatamente onde estamos no momento! A força do nosso trabalho aumentou em 450% no ano passado”, comemora Arthur Frota. A base de clientes da Tallos aumentou em 200% e com a presença de grandes empresas, como: Betânia Lácteos, Hard Rock, Sapataria Nova e Casa Freitas, além de ter construído conexões importantes com o Cubo Itaú e o Cesar Labs, hubs de inovação de destaque na América Latina.

Outras conquistas

A Tallos também se destacou no Ranking 100 Open Startups. A principal plataforma de conexão entre corporações e startups, divulgou em outubro do ano passado, o Ranking 100 Open Startups 2021, que reconhece as startups mais atraentes para o mercado corporativo no Brasil. A startup cearense ficou na 9ª colocação na categoria de Customer Service, em um ranking construído com base no feedback de clientes. De acordo com dados da premiação, apesar da pandemia, a atividade de inovação aberta com startups dobrou em 2021. Foram declarados 26.348 relacionamentos de open innovation entre corporações e startups, enquanto em 2020 foram 13.433.

A empresa integra ainda o ranking “100 Melhores Pequenas Empresas para Trabalhar” no Brasil da consultoria global Great Place To Work (GPTW), a mais importante premiação mundial de Gestão de Pessoas. O resultado foi conquistado por meio de avaliações e percepções dos próprios colaboradores sobre seu ambiente de trabalho e as práticas da empresa, mensuradas em pesquisa realizada em 2021. A cearense aparece na 64ª posição do ranking nacional. No ranking regional, a Tallos ficou em quarto lugar no Ceará.

O empreendedorismo sempre fez parte da história da Tallos, desde a sua fundação. A cultura organizacional ágil, que incentiva a criatividade em todas as áreas da empresa, rendeu ao Arthur Frota o prêmio de Mindshifters da RD Station, uma das maiores empresas de automação em Marketing e CRM do Brasil. O termo em inglês mindshifter sintetiza características presentes em todas as iniciativas, que são inspirar, provocar e transformar. As indicações ficaram abertas ao público por meio de formulário e a RD Station recebeu no total 700 indicações. Entre os mais votados, Arthur foi reconhecido como uma das 10 mentes que mais se destacam na área de Vendas do Brasil.

Para 2022, a Tallos projeta um crescimento superior a 100% na base de clientes em relação a 2021. A ideia é otimizar a esteira de inbound marketing, inovar cada vez mais no produto, investir em tecnologias, Inteligência Artificial e otimização de processos. Além disso, a startup quer focar em segmentos estratégicos e em uma equipe formada por pessoas que são referência no mercado.

Mais sobre a Tallos

A TALLOS é uma startup cearense de tecnologia, sediada em Maracanaú - CE, com atuação nacional e na América Latina. Nasceu em 2017, do desejo de seu idealizador e CEO, Arthur Frota, de criar um negócio capaz de oferecer soluções inovadoras para descomplicar o atendimento digital. Sua plataforma inteligente de relacionamento com o consumidor é utilizada por mais de 10 mil pessoas em todo o Brasil, permitindo a otimização no atendimento e potencializando a força de vendas.

A empresa em ascensão centraliza todos os canais de atendimento da empresa em um único lugar. Não importa onde o cliente está; WhatsApp, Telegram, Chat do site ou Messenger. Além da centralização, a Tallos possui dashboards, ou seja, a plataforma disponibiliza dados de todos os atendimentos realizados, como tempo médio de fila de espera, tempo médio de atendimento por setor ou operador, ranking de atendimento, palavras mais usadas, solicitações mais recorrentes, motivos de início e finalização de contato e muito mais.

Outra especialidade da empresa é trabalhar com automatização de atendimento. Com a Tallos, é possível criar e enviar mensagens rápidas e pré definidas por meio de chatbots feitos de forma simples, sem códigos de programação e com a ajuda da TAI, inteligência artificial própria da Tallos.

A startup também disponibiliza o serviço de segurança para os dados de atendimento, é possível ter acesso ao histórico de contato com o cliente (ligações, mensagens de texto, áudio, fotos). A Tallos utiliza API’s oficiais dos serviços de troca de mensagens, ou seja, a versão oficial e homologada. Com isso, garante conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e evita que as empresas sejam multadas ou sofram com instabilidade.