Duolingo: busca por ucraniano cresce 465%

A infeliz guerra entre Rússia e Ucrânia despertou interesse no idioma ucraniano, é o que revela a Duolingo - plataforma de idiomas mais popular e app educacional mais baixado do mundo. O aumento na procura global foi de 465% no número de alunos estudando a língua desde o início do conflito.



O idioma saltou mais de 10 posições no ranking mundial de cursos do app, sendo o 21º mais popular da plataforma. O russo também teve ascensão de uma posição na plataforma, conquistando o 8º lugar.

Os Estados Unidos lidera o número de alunos estudando ucraniano no app, seguido pela Polônia, que passou da quinta para a segunda posição, crescendo 1838%, o que provavelmente mostra o esforço e solidariedade no apoio aos refugiados ucranianos no país.

No Brasil, antes do início do conflito o ucraniano era o trigésimo primeiro idioma mais estudado na plataforma, e agora está na décima quarta posição. O único país em que o número de alunos estudando o idioma diminuiu foi a própria Ucrânia, já que turistas, estudantes e empresários deixaram o local ao lado de 1,5 milhão de refugiados ucranianos.

Um ponto importante é que os ucraniamos costumam saber russo por conta da antiga União Soviética, que utilizava a língua russa e ocupou a Ucrânia por quase 70 anos. E isso também reflete no aprendizado de idiomas na plataforma, tanto que cerca de metade dos usuários do Duolingo na Ucrânia estudam pela interface russa, já que existem mais cursos disponíveis para falantes de russo.

Nas últimas semanas, muitas empresas e organizações decidiram tomar algumas medidas para se solidarizar com os ucranianos. O Duolingo faz parte desse grupo e está oferecendo isenções de taxas do DET (Duolingo English Test - exame de proficiência em inglês aceito em mais de três mil instituições ao redor do mundo) por meio de programas de bolsas de estudo na Ucrânia. A plataforma também postou links para recursos úteis de organizações que estão trabalhando para ajudar o país em suas redes sociais, e congelou as ofensivas nas lições dos estudantes da Ucrânia, para que não percam sua evolução nos estudos de idiomas.

O idioma ucraniano está disponível gratuitamente no app do Duolingo para falantes de inglês.