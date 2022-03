Oi investe em educação mirando ampliação de serviços digitas

A Oi anuncia aos seus clientes e colaboradores, bolsas de estudo de até 73% para cursos de graduação, nas modalidades ensino a distância (EAD) e presencial. São nove cursos de bacharelado, licenciatura e tecnólogo com mensalidades de R$ 99 durante todo o curso para clientes Oi e colaboradores da companhia. As inscrições estão abertas até dia 31 de março neste link: https://bit.ly/36xgYlf

A iniciativa mira o posicionamento da Oi como uma plataforma de serviços digitais para melhorar a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, traduz o compromisso da Oi com a democratização da Educação e o desenvolvimento social do Brasil, refletindo a pauta ESG (Ambiental, Social e Governança) da companhia.

Os cursos disponíveis na modalidade EAD são: Bacharelado em Administração, Licenciatura em Pedagogia e Tecnólogo em Processos Gerenciais. Já na modalidade presencial, os cursos oferecidos são: Bacharelado em Administração, Licenciatura em Pedagogia, Tecnólogo em Processos Gerenciais, Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos, Tecnólogo em Logística, Tecnólogo em Marketing, com aulas sediadas na cidade de São Paulo.

Esses cursos foram escolhidos por serem graduações de alta procura em todo o Brasil e também por serem estratégicos na melhoria da empregabilidade e da colocação profissional. Os cursos são ministrados pela Faculdade Phorte e aprovados pelo MEC, com duração entre dois (Tecnólogo) e quatro (Bacharelado e Licenciatura) anos. As bolsas para clientes Oi são válidas do início ao fim da graduação, com mensalidades de R$ 99.

Após as inscrições, os interessados podem optar pelo ingresso via ENEM, vestibular digital ou segunda graduação. Serão oferecidas 300 vagas para cada curso a distância e 100 vagas para cada curso da modalidade presencial. Após o processo de seleção, o início das aulas é imediato.

A vertical de Educação da Oi é uma plataforma aberta que agrega cursos para os mais diversos públicos e necessidades, prestados por instituições de ensino parceiras da Oi em todo o país, e já conta com mais de 100 cursos disponíveis no Oi Place (www.oiplace.com.br). Para a estreia da vertical, a Oi lançou em novembro de 2021 o curso Oi Masterdados, um programa on-line inédito de capacitação de profissionais para o mercado de Data Analytics, que atraiu mais de 500 participantes.