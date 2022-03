Guerra Híbrida no O POVO Tecnologia

Nós abrimos essa semana chamando atenção para o termo “guerra híbrida” que é a conjunção estratégica de dois movimentos, ambos estruturados nos conflitos entre nações.

Um desses movimentos é a utilização das armas convencionais com poder de fogo letal. E o outro: ataques cibernéticos na forma de negação de serviço, roubo de credencial e indisponibilidade de ativos de TI, entre outros, além da promoção da desinformação. Detalhe: isso pode ser letal também. Imagine a indisponibilidade técnica de um hospital, a título de exemplo.

Pois bem, como hoje é quarta, e toda quarta a gente tem Live do O POVO Tecnologia, está aí uma boa chance da gente se aprofundar no tema.

Portanto 17:30 em ponto, nas redes sociais do O POVO, converso com Antônio Horta que é cientista e pesquisador em segurança cibernética do Morphus Labs e Rafael Gonçalves que é Pós-Doutor em ciências militares pela ECEME (Escola de Comando e Estado-Maior do Exército)

Não esqueça: é 17:30 em ponto.



Assista aqui:

