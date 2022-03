O POVO Tecnologia: Negócios e soluções em IA

Quando se fala em Inteligência artificial, têm-se duas sensações: a primeira é de uma grandeza infinita na aplicação da tecnologia e a outra até em decorrência da primeira, uma certa incapacidade de enxergar os limites, o todo, até onde efetivamente esse novo conceito pode ir.

Pois bem, falemos um pouco sobre a materialidade do uso da inteligência artificial por meio de aplicações práticas, a exemplo de velocidade do sequenciamento genético em doenças assolam o planeta, aumento no desempenho de robôs móveis autônomos que atuam em grandes parques logísticos e o cada vez mais próximo conjunto de funções confiáveis para os carros autônomos.

Estão aí três aplicações prática, já em uso, com pacotes de softwares definidos atuando pelo bem-estar humano.

A propósito esse é o tema da Live do O POVO Tecnologia para qual eu convido você. Começa 17:30 e a gente vai expandir um pouco nosso conhecimento sobre negócios em Inteligência Artificial.

Convidamos Marcel Saraiva – Gerente de contas sênior enterprise da NVIDIA e Thelma Troise CEO do Tudo sobre IOT.

Assista aqui:

