Amar.Elo Saúde Mental é selecionada para o NINNA Hub

O NINNA Hub (Núcleo de Inovação e Novos Negócios Aplicados) deu boas vindas às novas startups que farão parte do NINNA 4 Startups em 2022. Entre as escolhidas, está a cearense Amar.Elo Saúde Mental, plataforma que tem como propósito cuidar além da tela e cuja equipe irá atuar no espaço nos próximos 12 meses. Durante este período, todas as startups terão a possibilidade de crescimento com os benefícios que o hub de inovação oferece.

Além de toda a estrutura, a Amar.Elo terá durante este período conexão com grandes empresas, estratégias de crescimento, infraestrutura, serviços e ferramentas online, troca de experiências em pares, marketing e posicionamento e presença de especialistas de seus mantenedores como mentores. “Passaremos também por um processo de aceleração, visando o crescimento da Startup e, com o intuito de levar nossa solução para mais empresas”, destaca o CEO da startup, Aleks Mesquita.

Sobre a Amar.Elo

Com o propósito de cuidar além da tela e se tornar uma plataforma de referência no cuidado à saúde mental, a startup Amar.Elo busca levar para as empresas uma estratégia empresarial de cuidado em saúde emocional dos colaboradores. Fruto da parceria com o Hospital Nosso Lar, a plataforma foi criada em 2020 e tem como objetivo se tornar uma plataforma de referência no cuidado à saúde mental.



Sobre o NINNA Hub

O Núcleo de Inovação e Novos Negócios Aplicados, NINNA Hub, é uma iniciativa da visão de futuro de dois empreendedores brasileiros, Deusmar Queirós e Paulo Baquit. Surge em 2019 como o primeiro hub de inovação do Ceará, com foco em inovação aberta e transformação digital ao lado dos quatro atores do ecossistema de inovação: grandes empresas, startups, investidores e academia.