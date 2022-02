Marketing Digital: onde estão os melhores salários

Social Media, editor de conteúdo e designer devem ter os melhores salários no mundo do Marketing Digital.

De acordo com pesquisa, 94% das empresas escolheram o Marketing Digital como estratégia de crescimento e 83% dos CEOs devem aumentar os investimentos no digital. Das 15 profissões consideradas “em alta” no país, cinco estão relacionadas ao setor.

O marketing digital, que já tinha sua importância nas empresas, ganhou mais força com a pandemia. Os negócios viram a necessidade de implementar a ferramenta de forma cada vez mais profissional, o que acabou gerando uma busca por profissionais na área. Conhecimentos em marketing de influência, growth hacking, user experience, mídias sociais e técnicas de otimização (SEO) são algumas das principais competências necessárias para trabalhar na área.

“Investir em marketing digital deve ser uma das prioridades nas empresas. Atualmente, um negócio que pensa em aplicar um bom marketing digital tende a crescer muito mais do que outros que sequer estão buscando mais conhecimento. Estudar sobre marketing digital é, além de adquirir conhecimento, acompanhar as tendências de mercado. Não dá mais para seguir no mercado sem que uma atenção especial seja dada a esse setor. Ferramentas como Instagram, Facebook e WhatsApp deixaram de ser aquelas redes sociais que as pessoas gostavam de postar sobre suas vidas. Essas ferramentas agora são a alma do negócio”, explica Antônio Rodrigues, diretor executivo da Digital College.

Crescimento do marketing digital

Segundo pesquisa realizada pelo The CMO Survey, a estimativa é que, para 2022, o crescimento médio nos investimentos em marketing digital gire em torno dos 14,7%. As empresas devem focar em 4 recursos principais: otimização do site (77,4%), mídia paga e SEO (69%), data analytics e IA (65,7%), plataformas digitais e outras tecnologias (61,6%). De acordo com um estudo realizado pela eMarketer, pela Chief Marketing Officer Leadership Vision 2022, 83% dos CEOs devem aumentar os investimentos no digital. Ainda sobre a pesquisa, somente 46% pensam em aumentar investimento de marketing de modo geral, o que confirma um redirecionamento marketing offline para online.

A Digital College, primeira escola de ensino de habilidades digitais técnicas e comportamentais do Ceará, capacita profissionais e oferece cursos para área de marketing digital.

“Nossa meta é sanar essa dor do mercado de ter oportunidade, mas não encontrar gente capacitada para assumir as vagas ofertadas. Os cursos são 100% presenciais justamente para que os alunos aprendam, na prática, como trabalhar com o marketing digital. O objetivo é formar profissionais para o mercado digital e humanizar as relações por meio do digital e da tecnologia”, explica Antônio Rodrigues.

As cinco carreiras mais procuradas em marketing digital

De acordo com pesquisa feita pela Digital House, do FuTeCH Summit, mLabs e ABRADi, associação parceira e referência no mercado digital, e que contou com e 623 respondentes, as cinco profissões mais requisitadas pelas empresas, na área de marketing digital, são:

• Analista de Social Media/Comunidades - 40,93%

• Analista de Inbound Marketing/Editor de Conteúdo - 30,49%

• UX Designer/Writer - 23,11%

• Analista de Dados/BI - 21,34%

• Especialista em E-commerce/Marketplace - 19,26%