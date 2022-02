Meu comentário na CBN sobre EVER e Metaverso

Eu já falei aqui sobre o EVER, acrônimo de Escola de Verão em Inteligência Artificial realizado pelo Iracema Digital. Maurício Cardoso, Diretor de Operações da Casa Azul - a propósito um dos patrocinadores do evento, nos diz que foi construído um Metaverso para essa edição do EVER.

Essa construção foi realizada em parceria com a Bugaboo Studio. Nós estamos falando de um metaverso para networking, no sentido de proporcionar relacionamento entre os participantes do evento, que é bom que se diga, está na terceira versão.

O espaço promete estandes virtuais de grandes marcas. A HUAWEI é uma delas – uma gigante internacional de tecnologia que vem investindo em pesquisa e desenvolvimento em todo mundo.

Para Maurício Cardoso, "Precisamos viver intensamente essas experiências para definirmos como vamos conviver com o conceito de metaverso e como podemos maximizar nossas relações e conexões".

O evento começou ontem, sexta, e vai até amanhã, sábado. Inscrições pelo Sympla. Lá na coluna do O POVO Tecnologia você tem acesso a mais informações, inclusive ao link que vai dar acesso à programação.

Importante também registrar que metaverso - recentemente mais comentado em função do posicionamento da empresa Facebook -, já é uma digamos, realidade. Salas virtuais, para reuniões, negócios, aulas, shows, e... porque não comícios políticos? Tudo tende a ser mais naturalmente aceito. Essa, de fato, é a maior mudança, ou seja, a forma de inserção no cotidiano.

Enfim, fico por aqui. Bom fim de semana, meio digital, meio analógico. E até segunda feira.