Webinar do Instituto Atlântico discute LGPD e novas tecnologias

Webinar do Instituto Atlântico, que ocorre no dia 28/01, discute LGPD e novas tecnologias. Será transmitido pelo canal do Atlântico no Youtube

“LGPD e as novas tecnologias” é o tema do webinar que o Instituto Atlântico promove no dia 28 de janeiro, às 15h30. Na live, o Comitê de Proteção de Dados & Privacidade do Atlântico abordará os riscos relacionados à proteção de dados pessoais no contexto das novas tecnologias. Os convidados Rivanildo Santos, especialista em Infraestrutura de TI e Proteção de Dados, e Marcos Martins, Data Protection Officer - Encarregado de Proteção de Dados (DPO) da Avante, ficarão responsáveis em explanar o assunto, com mediação de Josué Fama, integrante do Comitê de Proteção de Dados & Privacidade do Instituto Atlântico. O evento virtual é gratuito e aberto ao público.



LGPD

Inspirada na GDPR (General Data Protection Regulation) da União Europeia, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) é a lei nº 13.709, aprovada em agosto de 2018 com o intuito de desenvolver um cenário de segurança jurídica para promover a proteção de dados no Brasil. Com vigência iniciada em 18 de setembro de 2020, a LGPD determina procedimentos para a coleta, processamento e armazenamento de dados pessoais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Instituto Atlântico

O Instituto Atlântico é uma Instituição de Ciência e Tecnologia, sem fins lucrativos, voltada para a promoção da inovação, pesquisa e desenvolvimento em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Fundado pelo CPqD e pelo PADTEC, o Instituto Atlântico é uma ICTs que atua em P&D e inovação para transformar ideias inovadoras em realidade.

Serviço

Webinar “LGPD e as novas tecnologias”

Quando: 28/01 (sexta-feira)

Horário: 15h30

Onde: Youtube do Instituto Atlântico

Gratuito