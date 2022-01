Live discute NFT e ativos digitais

Hoje é quarta. Dia da Live do O POVO Tecnologia. Começa 17:30 e discute NFT e ativos digitais.

Não é fácil essa a abstração, mas NFT (Not Fungible Token) e ativos digitais de forma geral exigem compreensão nesse sentido. Materializar o imaterializável. Arte digital, gifs, cards, mas também trechos de músicas e outros. Não apenas criações artísticas de forma geral, mas também momentos únicos como um gol meio por acaso, ou uma jogada inesquecível de basquete, disponibilizadas em plataformas feitas para esse tipo de negócio.

Quem compra tem o direito de explorar com exclusividade aquilo. E a unicidade é garantida por uma sequência, claro, única. Dentro dessa lógica pense também nas moedas virtuais, nas consequências ruins, nas vantagens históricas, no que há de possibilidade, no que há de desafio.



Por exemplo, se agora podemos transformar passos na rua em moedas virtuais que gerarão doação de comida para quem precisa como falei ontem na CBN, por outro lado, os fiscos do mundo trabalham para tributar esse fluxo econômico que passa, na sua quase totalidade, abaixo do radar.

Enfim, o assunto é vasto e nos impõe revisitar sempre essa realidade que ainda vai mudar muito, você vai ver.

Por isso, hoje é quarta e eu convido você para fazer parte da discussão sobre NFTs e ativos digitais na live do O POVO Tecnologia. Começa 17:30 em ponto. E nosso convidado é Alex Monteiro – líder de plataforma no Instituto Atlântico. Até lá.

