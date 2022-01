Adtech focado em growth marketing: faturamento declarado de R$117 milhões

Juntas, as startups Adaction e Inflr declaram a meta de 150% do objetivo em 2021 e visam faturamento de 170 milhões para este ano.

A startup de mobile marketing, Adaction, juntamente com a startup especializada em ações com influenciadores digitais, Inflr, declaram ter chegado ao patamar de R$117 milhões de reais em 2021. As empresas integram um grupo de adtechs focado na maximização de resultados, que une branding e awareness a ROI. No ano passado, as startups somaram cerca de 150 milhões de instalações de apps e 7 milhões de aberturas de novas contas em bancos digitais.



Para a Adaction, o número revela um crescimento de mais de 700% desde o primeiro ano da empresa, contemplando apenas os contratos vigentes até o momento, e já possuem planos de expansão internacional, com convites para abertura de escritórios em países da Europa.

Neste ano, o co-fundador das startups e Diretor Financeiro & Marketing Strategy, Bruno Niro, projeta crescimento de cerca de 50% em relação ao ano anterior. “2021 foi muito importante para nosso crescimento, mas nossa intenção é crescer muito mais. O objetivo é chegar a 170 milhões até o final do segundo semestre”, afirma Niro. No primeiro semestre deste ano, o grupo pretende abrir cotas para as vendas das ações.

Sobre a Inflr

A Inflr é a startup pioneira em ações com influenciadores digitais que permite que as marcas se comuniquem com 100% dos seguidores de cada influenciador, além de fazer campanhas de remarketing multisegmentar. Foi fundada em 2019 pelos sócios Bruno Niro, Thiago Cavalcante e Tiago Brandão.

Sobre a Adaction

A Adaction é uma adtech criada em 2015 pelos sócios Bruno Niro, Thiago Cavalcante e Tiago Brandão. A startup é de campanhas de CPA em mobile marketing, focada na maximização de resultados, que unem branding e awareness a ROI.