Fórum Blockchain vai para sua 5ª edição

A 5ª edição do Fórum Blockchain ocorre agora dias 27 e 28 de janeiro. Será em palco virtual e trará debates e apresentações sobre a importância dessa tecnologia.

Promete uma relação de palestrantes e empresas de relevância. Alguns assuntos que podem interessar a você e que estão dentro do Fórum são, claro, os relativos ao uso corporativo, mas também cadeia de distribuição; contratos inteligentes; registros e direitos autorais; identidade, transparência e segurança cibernética; além disso, ESG, rastreabilidade, saúde, energia e área pública.

O conhecimento é passado por meio de cases de sucesso de grandes empresas e startups em diferentes segmentos de mercado. Sobre blockchain, Alan Kardec, que é Chief Security da Blockchain One diz que a tecnologia é emergente, promissora e sem volta.

"Emergente, promissora e sem volta. A tecnologia blockchain está dando outra cara, principalmente, com relação à confiança. O mercado está absorvendo melhor o uso dessas tecnologias. Todos os setores da economia estão fazendo experimentações em torno desses novos modelos econômicos e de governança. De fato, é uma tecnologia, mesmo que emergente, que tem muito a mostrar. O financiamento de risco global para startups de blockchain e cripto, por exemplo, atingiu mais de U $15 bilhões de dólares nos primeiros nove meses de 2021. Isso corresponde a um aumento de 384% em comparação a 2020. Estamos falando aí de um mercado altamente promissor. Os financiamentos de token NFT dispararam para mais de dois bilhões de dólares. Existe um cenário promissor, considerando os setores mais tradicionais da economia. A Blockchain One, por exemplo, está usando o conceito de tokenização das coisas, tendo em vista a capacidade da tecnologia blockchain nos dar condições de modelar diversas formas de rentabilidade a longo prazo para diversos setores. Estamos muito confiantes que os setores irão aderir, de fato, à tecnologia blockchain, principalmente os mais tradicionais da economia", nos explica Alan Kardec, CSO da Blockchain One.

Então relembrando, dias 27 e 28 de janeiro, evento digital e gratuito e o link de inscrição está aqui

