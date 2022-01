O POVO Tecnologia debate energia solar e empreendedorismo com o Fundador e Diretor do Instituto Solar.

A tecnologia envolvida na geração distribuída tende a evoluir muito, mas por ora trabalha-se com a melhor eficácia disponível, e melhorando pouco a pouco o custo-benefício.

Não raro aparecem anúncios de telhas com placas solares integradas, ou vidros para janelas que cumprem essa função. Até mesmo telhas que aplicadas às paredes externas, fariam a captação solar para jogar energia no sistema interno.

Bom, em algum momento isso até pode até se tornar realidade de mercado, viável e acessível, no entanto, o que temos para hoje é o sistema que predominantemente vem sendo instalado do Oiapoque ao Chuí.

Por isso, a live do O POVO Tecnologia desta quarta conversa com Pedro Vasconcelos, que é Fundador e Diretor do Instituto Solar. O instituto que começou como grande produtor de conteúdo do segmento, hoje oferta serviço de toda forma, inclusive instalação dos sistemas.

Não é preciso lembrar, mas o Ceará é privilegiado na regularidade do sol. Logo há aqui um grande mercado. Qual o futuro da energia fotovoltaica nessa terra então? Essa é uma das questões que levantamos durante a live, para qual eu convido você.

Pontualmente 17:30 entraremos nas redes sociais do O POVO dando início a essa conversa. Conto com sua boa companhia. Até lá

