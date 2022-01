Instituto Atlântico está com mais de 100 vagas de trabalho abertas

O Instituto Atlântico, Instituição de Ciência e Tecnologia, sem fins lucrativos, voltada para a promoção da inovação, pesquisa e desenvolvimento em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), está com vagas em aberto para profissionais de TI. Cerca de 100 postos de trabalho estão disponíveis nas áreas de Back-End, Front-End, Salesforce, Arquitetura de Software, entre outras. Profissionais de qualquer estado do Brasil podem participar do processo de seleção, pois o trabalho acontece de forma remota. Os interessados podem se candidatar pelo site https://jobs.kenoby.com/instituto-atlantico.

Também estão abertas 06 vagas de estágio, cinco delas para Desenvolvimento Tecnológico - área da Inovação e uma para Ciência de Dados. Os selecionados para essas vagas de estágio farão parte do Academy Ascan, programa do Instituto Atlântico focado na qualificação dos estagiários. O programa inclui duas horas diárias de trabalho dos estagiários da instituição dedicadas a conhecimento e qualificação. O projeto de mentoria conta com experiências práticas e conteúdos especialmente preparados para o programa, utilizando-se de trilhas de conhecimento bem definidas. No caso das vagas de estágio, só poderão participar da seleção candidatos que morem no Ceará.

Sobre o Instituto Atlântico

O Instituto Atlântico foi eleito a melhor empresa do terceiro setor para se trabalhar no Brasil, na categoria médio porte, de acordo com a consultoria global Great Place to Work (GPTW). O instituto também está entre as 80 melhores empresas de médio porte de Tecnologia para se trabalhar no Brasil, segundo o ranking GPTW Tecnologia 2021 | GPTW Brasil. Ainda de acordo com a GPTW, a instituição figura entre as 10 melhores empresas de médio porte para se trabalhar no Ceará.