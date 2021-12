Calendarr vai começar 2022 com novidades

Já deu uma olhada nos feriados de 2022? Para você já ir se preparando, o único feriado prologando para o próximo ano será a Semana Santa, em 15 de abril, uma sexta-feira. Mas terá também aquele feriado maroto, no meio da semana, para dar uma pausa no ritmo intenso do trabalho.

No site Calendarr.com, você fica por dentro de todos os feriados, datas comemorativas e já se programar para viajar no próximo ano. Ano novo, visual novo. É assim que o Calendarr - que alcança mais de 10,5 milhões de datas pesquisadas por mês na internet - vai começar o ano de 2022. A marca vai receber uma sutil alteração que vai deixá-la mais moderna, com melhor leitura e com linhas ainda mais minimalistas que a atual.

Essa atualização vai acontecer exatamente na passagem de ano e será feita de forma simultânea para os mais de 10 países onde o serviço é bastante utilizado, com destaque para Brasil, Portugal, Colômbia, México, Estados Unidos e Argentina.

"A escolha da data para a mudança na marca não foi ao acaso. Nosso produto é um calendário e achamos que seria simbólico agendar a alteração para o primeiro dia de um novo ano. Assim, em 1º de janeiro de 2022, o site Calendarr já vai amanhecer com essa novidade”, explica Paulo Stenzel, diretor de marketing da empresa 7Graus, responsável pelo calendário.

A alteração na marca será a primeira feita na história do Calendarr que em 2021 completou 10 anos de existência. Criado em 2011, o site é editado em 3 idiomas (Português, Espanhol e Inglês) e mantém o seu objetivo inicial: fornecer informações sobre as datas importantes do Brasil e de Portugal, sempre com foco na origem e na história da comemoração.

O site Calendarr reúne uma equipe de especialistas (jornalistas, historiadores, revisores, produtores e gestores de conteúdos online) responsável por manter as informações sempre atualizadas e, assim, oferecer um conteúdo de qualidade aos usuários.

Mudanças

A 7Graus, empresa que produz o Calendarr, tem em seu planejamento a missão de realizar alterações na marca e interface de alguns dos seus mais de 60 produtos. Ainda em dezembro de 2021, o Dicionário de Nomes Próprios (dicionariodenomesproprios.com.br) passou por um rebranding. Agora é a vez do Calendarr. Ao longo de 2022 outras marcas como o Dicio, o Pensador e o Toda Matéria também vão apresentar novidades.