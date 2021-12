Alicerce: aprendizagem para 150 mil entregadores do iFood

A Alicerce Educação, edtech que oferece ensino complementar de base a crianças, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade social, acaba de se tornar fornecedora de soluções educacionais para os cerca de 150 mil entregadores do Ifood. Será oferecido 40% de desconto nas aulas de reforço escolar do Alicerce Educação. Com aulas 3 vezes na semana, por exemplo, o curso cai de R$299 para R$179,00 ao mês. O benefício se estende também aos familiares diretos e está disponível no app “Delivery de Oportunidades”, usados exclusivamente por motociclistas e ciclistas da marca de entregas.

A metodologia de ensino e desenvolvimento de aprendizagem Alicerce Educação pretende recuperar 1,2 ano escolar em 60 dias de aula. A instituição já impactou milhares de alunos por todo o Brasil por meio de descontos em aulas de Português, Matemática, Inglês e habilidades socioemocionais. Uma vez que a oportunidade também é estendida a dependentes, proporciona-se ensino de qualidade às crianças e jovens, mas ao mesmo tempo, aos pais, o benefício de um lugar seguro para deixar os filhos durante o período de trabalho.

O produto contratado pelo iFood pode ser adquirido por outras empresas do Brasil engajadas em desenvolver seus funcionários por meio da educação. “Essa vertente de negócios do Alicerce é onde enxergamos o maior potencial de transformação”, explica Paulo Batista, CEO do Alicerce. “Com nossa solução, as empresas assumem a importância social de desenvolver a aprendizagem das famílias dos colaboradores”, afirma o executivo.

Como funciona

O Alicerce oferece educação de qualidade por um preço acessível a alunos moradores de periferia, que precisam de reforço escolar. Com um sistema de trilhas de aprendizagem, a startup ajuda crianças e jovens a desenvolverem habilidades socioemocionais, de leitura, escrita, matemática, programação, oralidade, inglês, entre outras. As atividades ocorrem no contraturno escolar e funcionam como um complemento à educação formal.

Quando chegam à adolescência, os alunos também são incentivados e auxiliados no planejamento de seus projetos de vida, recebendo mentoria em uma de possíveis três rotas: universitária (para os que querem ingressar no ensino superior), profissional (focada no ingresso no mercado de trabalho) e empreendedora (para quem planeja investir em um negócio próprio).